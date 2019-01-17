中華電信又贏了 再獲Speedtest台灣行動網速第一名！

2019年01月17日 18:03 中時電子報 綜合報導

國際測速網站Speedtest公布「台灣行動網速報告」，中華電信再度打敗台灣大哥大、遠傳、台灣之星及亞太電信，奪下2018年下半年「台灣行動網速第一名」殊榮。

根據Ookla旗下知名網站Speedtest昨公布「台灣行動網速最新調查結果」，該網站是採集全台74萬台裝置、超過696萬次測量樣本，進行精準分析，結果中華電信以綜合總分48.34分再次蟬聯「台灣行動網速第一名」大獎，其次分別為遠傳38.27分，台灣大哥大35.02分，台灣之星22.9分、亞太電信15.03分。

其中，在下載速度方面，全台為40.01Mbps，中華電信以53.89Mbps奪冠，遠傳42.72Mbps第二名，台灣大哥大38.53Mbps第三名，更遠贏台灣之星的24.94Mbps、亞太電信16.9Mbps。亦即中華電信行動平均下載速度，遠超越同業達26%~219%，

至於手遊族群在意的連網「延遲度」，全台平均為28ms（毫秒），中華電信再以25ms奪冠，其次是台灣大和台灣之星的28ms，遠傳電信為30ms，亞太電信40ms。中華電信表示，延遲度低，手遊玩家可馬上下指令傳達，擊殺怪物。

中華電信說，依據通傳會公布最新全台4G基地台數量，中華電信在2018年12月底達14,599台，為業界最多，且在全台各縣市佈建數量均為第一，相較同年7月底成長12%。由於基地台數量持續大幅超越同業，4G網路品質也大幅躍進。

此為中華電信繼2018年底獲國際報告權威機構OpenSignal公布調查報告「4G下載速度」及「整體下載速度」獲業界雙料冠軍，蟬聯第一；2019開春，國內官方公布4G行動上網速率量測結果，媒體以「中華電行動網速稱冠22縣市」後，再次奪冠，印證中華電信行動下載網速仍為業界第一，穩座行動網速三冠王！

中華電信董事長鄭優曾強調「只要客戶有需要，加碼建設4G網路，也要讓中華電信網路品質向上提升。」對再次獲獎，鄭董事長表示，「回顧2018年行動網路建設有成，蟬聯Speedtest、OpenSignal下載網速冠軍的殊榮，是客戶對中華電信最大的肯定。」

中華電信行通分公司總經理陳明仕表示，2019年，為提升尖峰時刻客戶下載速率，4G將持續建設高頻段基地台(1800MHz及2600MHz)，獨家提供高速基地台6CC技術，提升行動品質。

有趣的是，中華電信臉書專頁日前與網友打賭，若沒得到第一名，將請網友喝1萬杯咖啡，如今得冠，咖啡可省下了。但網友紛敲碗，希望中華電信繼續請喝咖啡，全國同慶。

(中時電子報)