貧困獨老生活待援　吳敏濟歲末送暖

市議員吳敏濟幫蔡老太太穿上外套。（陳淑娥攝）

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吳敏濟協助解決蔡老太太住家屋頂損毀問題。（陳淑娥攝）

台中市大甲銅安里獨居老人蔡女士，住在屋頂塌陷的殘破瓦屋內，既無經濟收入又無子女撫養，市議員吳敏濟17日邀慈善團體等前往慰問，令蔡女士在歲末寒冬之際備感窩心。

63歲蔡老太太的同居人6年多前往生後，生活陷入困境，借住在屋頂塌陷的殘破瓦屋內，屋頂大洞長達2公尺造成多處漏水，大片大片的天花板垂落，寢室內只擺盆子接水。

蔡老太太既沒有經濟收入又無子女撫養，每天只能吃上一餐，衣服單薄的她，生活幾乎無以為繼，由於無力繳水費，目前是斷水狀況，洗澡必須借鄰居家使用。

吳敏濟特地邀集慈善團體、社工科及區公所人員前往慰問，社工科長陳麗華表示，蔡老太太生活困苦，會先替她申請農曆年前的溫馨快遞8千元，並聯絡食物銀行提供基本食物，以及協助申請低收入戶。

陳麗華說，由於蔡老太太有一位獨子，雖已多年沒有往來，也無提供撫養，但因此一直未能取得低收入戶資格，目前已重新送件，如果仍不能通過資格審核，會協助提出申覆，屆時有需要就親子撫養問題提起訴訟，社會局也會協助。

吳敏濟指出，日前已聯繫到二家不具名的功德會，負責屋頂加蓋及天花板的修復，將雨水和寒風隔絕在屋外，提高房屋保暖的效果。也請區公所協助解決復水問題。行事低調的吳敏濟太太林美秀，拿出2件自己的防寒外套託吳帶去，暖和了蔡老太太的身體，也溫暖了孤寂多年的心。

(中時 )

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