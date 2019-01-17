防非洲豬瘟入侵 南市動保處對陸配加強宣導

2019年01月17日 19:08 中時 莊曜聰

目前大陸的非洲豬瘟疫情仍持續蔓延，春節將至，預期將有許多遠嫁至台灣的陸籍配偶陸續返鄉探親，如果不慎將大陸家鄉味豬肉製品攜回台灣，可能造成傳染危機，南市動保處把握機會主動出擊，趁著陸籍配偶舉行年節聯歡晚會時，向出席的30多位陸配進行非洲豬瘟防範宣導，自大陸返台時切勿違規攜帶豬肉類產品入境，以免帶災又破財。

雖然政府持續宣導，但因攜帶疫區肉製品進入台灣遭罰的案例仍持續發生，根據中央災害應變中心統計資料，今年1月1日迄今攜帶疫區肉品返台遭開出20萬罰單者已經有27例，幾乎每天都在發生。

台南市動保處指出，台南機場雖無直飛大陸班次，但有香港、金門、胡志明等地對飛班次，也不排除有轉機乘客，因此也持續派員於台南機場分發宣導單張，加強對旅客宣導勿自大陸及國外攜帶各項肉類製品進入台灣。

陸籍配偶約占外籍配偶3成6，人數眾多，由於下營區是南市養豬場最多且密度最高的區域，南市動保處也主動出擊，找到下營區陸配舉辦年節聯歡晚會的同時，安排時間進行非洲豬瘟防範宣導，並告知可能的罰則，別壞了遊興，現場還有陸配聽到直呼「怎麼罰那麼多！」

動保處也呼籲養豬業者，盡量避免前往大陸或其他疫區國家畜牧場參訪或接觸動物，回台後要立即更換衣物、淋浴並徹底消毒，1週後才可再進入畜舍，以確保防疫安全，並每日觀察動物健康情形，若發現可疑情形，應立即主動與動保處聯繫。

(中時 )