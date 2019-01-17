流感來勢洶 中市啟動流感門診

台中市衛生局啟動全市3家醫學中心及11家區域醫院，於2月2號至17號，開設假日、農曆春節假期類流感特別門診共114診次；2月4號除夕到10號初6計274家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所，有春節門診服務實施急診分流。（張妍溱攝）

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春節期間是流感疫情高峰期，台中市衛生局啟動全市3家醫學中心及11家區域醫院，於2月2號至17號，開設假日、農曆春節假期類流感特別門診共114診次；2月4號除夕到10號初6計274家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所，有春節門診服務實施急診分流，因應流感疫情所需。

台中市衛生局指出，根據疾管署監測近4周資料顯示，社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行。今年從1月6日至1月12日，類流感門急診就醫人次共11436人，就診率11．21％，逼進疾管署訂定的流行閾值11．5％。

衛生局長曾梓展指出，有6例流感重症就醫，4人仍在加護病房治療中、1人轉出一般病房、1人已康復出院。其中以50至59歲為3人占最多，5名則未接種流感疫苗。提醒民眾，若出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，可至公費藥劑合約醫療機構就醫，務必配戴口罩避免傳染。

衛生局指出，農曆年間多數基層診所休診，類流感患者可能湧入大醫院急診，造成壅塞；已協調醫療院所開設類流感特別門診，加強感染管制措施，避免交叉感染。除了類流感特別門診外，春節期間有274家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院有門診服務，讓民眾就近就醫。

醫師也提醒，若出現呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、意識改變、血痰、胸痛、血壓降低等徵兆，應儘速至大醫院就醫診治，以降低重症、死亡的風險。

衛生局指出，目前社區流行病毒主要為H3N2及H1N1型，與公費流感疫苗株相同；接種對象包括，孕婦及6個月內嬰兒之父母、6個月以上至國小入學前幼兒、國中小、高中職、五專1至3年級學生、滿50歲以上成人、有潛在疾病者，包括高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者等，呼籲盡速接種。

(中時 )

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