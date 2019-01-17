王義川、沈智慧電視政見會場外交手

2019年01月17日 18:25 中時 張妍溱

藍營候選人沈智慧說，要用選票制衡民進黨，阻止蔡英文的倒行逆施。（張妍溱翻攝）

台中市第5選區立委補選17日舉辦4位候選人電視政見發表會錄影，綠營候選人王義川表示，讓青壯世代接棒，打破家族政治。藍營候選人沈智慧說，要用選票制衡民進黨，阻止蔡英文的倒行逆施。

「第9屆立法委員台中市第5選區缺額補選候選人公辦電視政見發表會」展開錄影，4名候選人均有20分鐘發表選舉政見；首先由無黨籍邱于珊登場，依序由聯合黨林忠勝、國民黨沈智慧、民進黨王義川發表政見。

王義川闡述政見，交通建設包括，爭取捷運綠線延伸大坑、守護山手線、捷運藍線與機場捷運、串聯大台中三環公路網、持續推動低碳交通等。另助學安親方面，他主張教育部補助安親班費用，減輕家庭負擔、爭取學貸延後10年，給青年更多打拚機會。

為提升北、北屯區生活環境品質，王義川誓言遷移北區肉品市場至烏日焚化爐旁，遷建計畫不能再延宕；王義川並提出發展台中特色運動專區，加速台中巨蛋興建，打造運動廊帶。

沈智慧說，蔡英文帶領執政的政府，破壞文官體制，製造黑機關，距離民意遙遠，並非以人民福祉為目的，而是以選舉、親信利益為考量。她認為，用選票制衡民進黨，才能阻止蔡英文倒行逆施。

沈智慧提到，地方建設包括，向中央增取經費，協助北屯國民運動中心、大巨蛋興建；打造大坑經濟觀光帶、解決大坑缺水問題。爭取青年創業機會、廣設公托、彌平勞資對立、刪除不適當性教材、修補族群分裂、捍衛軍公教警消權益等提案及監督。

政見會後沈智慧說，將抱持制衡的力量到立法院，作台中市長盧秀燕在中央的助攻手，施行台中拚經濟計畫；捷運、纜車到新社、旱溪的開發等。王義川說，可惜這次不是電視辯論會，無法交鋒，訴求讓61年次青壯世代接棒、打破家族地方政治，讓土木工程專業來服務。

(中時 )