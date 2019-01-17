南部摩鐵龍頭「御宿」躍上快時尚Pull＆BearT恤

高雄摩鐵龍頭「御宿」躍上快時尚品牌Pull＆Bear。（柯宗緯攝）

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御宿集團董事長劉坤福（左二）樂見御宿品牌躍上快時尚品牌Pull＆BearT恤。（柯宗緯攝）
御宿集團董事長劉坤福為南部摩鐵大亨，打造南台灣最大規模摩鐵、御宿鳳山館。（柯宗緯攝）

高雄摩鐵龍頭「御宿」躍上快時尚品牌Pull＆Bear，被製作成年輕又極富流行感的T-shirt在全球販售，上頭印有御宿Motel霓虹燈「扛棒」，並寫下「restthere？（想到那休息嗎）」。御宿董事長劉坤福最近發現此事又驚又喜，笑說代表潮流時尚對摩鐵產業認可，也讓國際看見高雄。

御宿集團共21家商旅、摩鐵，光高雄就有18家，並有南台灣最大規模的摩鐵、66間獨立套房的御宿鳳山館。此次，御宿意外登上與ZARA同樣來自西班牙Inditex集團的國際品牌Pull＆BearT-shirt，顛覆大眾對傳統摩鐵印象。

劉坤福表示，雙方並無合作關係，但樂見Pull＆Bear選擇將御宿汽車旅館照片印上T-shirt，代表摩鐵產業被國際時尚產業認同，該T-shirt在全球販售，同時提高「御宿」及高雄的國際能見度。

高市觀光局力推愛情產業鏈，舉辦首屆十大摩鐵票選，即起網路投票開跑，20家特色摩鐵業者參與，結果將於西洋情人節公布。其中，御宿集團有3家分館入選，最引人入勝的是民族館峇里島風情的Villa，每晚要價5000元的總統套房，民眾投票就有機會抽中免費入住。

(中時 )

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