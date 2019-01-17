謝龍介批藍戰袍：願當台南農漁產銷陸代言人

2019年01月17日 18:38 中時 程炳璋

國民黨台南市黨部主委謝龍介17日到台南市選委會正式登記參選第二選區立委補選，他將競選主軸放在幫台南的農漁產行銷大陸，表示願當台南農漁產進軍大陸的代言人，在8個月立委任期內為農漁民找活路。呼籲台南市民進黨籍立委放下政治意識，一起幫台南市行銷農漁產。

謝龍介17日在國民黨台南市黨部同志陪同下，到台南市選委會登記參選第二選區的立委補選，宣告再度投入立委選戰。他表示，台南市3屆立委選舉全都由民進黨籍當選，這些民進黨立委因意識形態，不願幫台南的農漁產向大陸行銷，10幾年來讓大家都血本無歸。

謝龍介承諾，這次補選若勝出，在8個月任期內，若沒有辦法為農漁民爭取到大陸訂單，願意辭職負責，也呼籲其他選區的民進黨立委，一起放下意識形態，為台南農漁民打出活路。

對於柯文哲組黨話題，謝龍介17日趁機提出觀點，他認為柯文哲在2020年「選定」總統，但選總統需要經費，可能會在這次補選後大量招兵買馬，唯有透過組黨，以他的政治實力可在全台拿到約400萬票，每年可拿到相當可觀的政黨補助款，為他鋪墊未來的總統之路。

謝龍介稱讚柯文哲的白色力量若組黨，在台灣勢將衝擊藍綠陣營，形成3個有競爭性的政黨，對民主發展也是好事。

(中時 )