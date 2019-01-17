國民黨售舊中央黨部黨產會追徵11.4億停止執行確定

圖為國民黨舊中央黨部大樓，如今為張榮發基金會所在。（本報資料照片）

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國民黨出售舊中央黨部大樓，黨產會去年5月召開聽證會，認定舊中央黨部大樓從借用、租用到承購自始至終都於法不合，向國民黨追徵出售價額11億3973萬多元。國民黨不服聲請停止執行，台北高等行政法院認為，本案確有難於回復損害的急迫情事，停止執行，對公益不會有重大影響，裁准停止執行追徵，黨產會不服提抗告，最高行政法院今(17)日裁定駁回，全案停止執行確定。

依裁定結果，黨產會移送行政執行署台北分署執行拍賣國民黨266筆土地部分，必須停下，不能繼續執行。

黨產會去年5月22日召開聽證會，認為國民黨在2006年以16億6000萬元出售舊中央黨部大樓土地給「張榮發基金會」，扣除交易時國民黨繳納的土地增值稅1億餘元及取得土地對價的3億多元，應就土地財產變型後價金向國民黨追徵11億3972萬零6元。國民黨不服，除提出訴訟撤銷，還聲請停止執行。

北高行審理認為，原處分命追徵國民黨其他財產，國民黨將受的損害屬可用金錢賠償回復，黨產會藉原處分所追徵的價額達11億3973萬6元，實屬鉅額，且黨產會已移送行政執行署台北分署執行，該署已對國民黨的部分不動產開始執行，可認定行政法院若未在現執行階段介入處理，國民黨遭執行的財產將無從或難於回復，縱使在日後可以用金錢賠償，國家也將負擔過重的金錢支出，並造成社會資源的無謂耗費，有難於回復損害的急迫情事，因此裁准停止執行。

黨產會不服提出抗告，最高行政法院審理後，認為黨產會抗告意旨主張，原處分的執行，實難構成國民黨不利的運作結果，不該當行政訴訟法第116條第2項難以回復損害要件，並無理由。

另黨產會又主張原裁定以原處分執行後，被撤銷將致國家財政負擔過重金錢賠償，又認為原處分追徵價額11億多元，與國家預算規模相比，不執行對於國家財政的公益影響有限，其理由矛盾云云，惟觀諸原裁定是認為本件縱停止執行，依黨產條例第6條或第9條第1項規定，已足以確保相對人無脫產之虞，而對公益並無重大影響，又停止執行目的在於藉由停止行政處分的執行，以避免因行政處分執行，對受處分人發生難於回復的損害，至於行政處分是否合法，符合相關法律立法目的，非本件所得審酌事項，抗告意旨另主張原裁定違反《促進轉型正義條例》第7條規定、行政訴訟法第243條第1項規定，並不可可採。今(17)日裁定駁回，全案確定。

(中時 )

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