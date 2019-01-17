拚南向拓展印尼來台客源 台灣觀光協會雅加達辦事處今開幕

2019年01月17日 19:17 工商 姚舜

台灣觀光協會為拚觀光南向積極拓展印尼來台觀光旅客，於今（2019)年1月在雅加達設立第一個海外辦事處，並於今（17）日開幕。台灣觀光協會希望藉由雅加達辦事處的設立，強化兩地觀光的交流與發展，積極促進雙方互訪，並將台灣與印尼的友好交流關係帶向新的里程碑。

台灣歡光協會雅加達辦事處由台灣觀光協會吳朝彥秘書長親自揭牌，並邀請駐印尼台北經濟貿易代表處、交通部觀光局吉隆坡辦事處、印尼觀光部、印尼投資委員會、中華航空、長榮航空、印尼航空及印尼方旅遊協會、業者參與。吳朝彥表示，未來雅加達辦事處將在印尼當地積極推動台灣形象推廣及旅遊產品企劃、鼓勵企業及學校辦理獎勵、教育旅行，並致力推動觀光資訊之傳播，積極促進旅行社或媒體進行台灣推廣，增進台灣與印尼各界的交流互動以更深化台灣與印尼間的連結關係。

印尼為世界第四大人口國，有著2.6億人口，國土面積與經濟規模更是東協之冠，國家的整體消費力有著驚人的成長能量，也是亞洲最具觀光發展潛力的國家之一。台灣和印尼之間，長年以來在經貿、教育、運動、觀光等方面，都有密切的交流，目前台印之間每週有100個固定航班，去年1到11月，印尼來台人數達19萬人次，較去年同期成長11.5％。

目前印尼每年有超過800萬的觀光出境人次，但台灣旅遊在印尼市場仍有極大的成長空間。以往台灣觀光協會每年受台灣觀光局委託帶領台灣觀光業者赴印尼參展推廣台灣旅遊，如今選擇在印尼雅加達成立第一個海外辦事處，更顯見台灣對印尼市場的重視。

吳朝彥表示，台灣名列知名旅遊網站GlobeSpots2019年全球推薦10大推薦旅遊目的地，集合了時尚、自然、美食、樂活等所有旅遊元素。遊客可以在幾天時間內一次遊覽熱鬧的城市及傳統的鄉間，熱愛自然的遊客還可以從事健行登山、海上活動、享受溫泉等健康行程，並且享用世界知名的台灣美食。

吳朝彥並指出，根據《2018全球和平指數》的研究報告指出台灣的安全程度位居亞太國家排名第6，優於南韓、印尼、中國、泰國與菲律賓。許多遊客認為在台灣旅遊讓人感覺很安全，即使是單身女性旅人來台旅遊，想在深夜外出也不用擔心自身安全，而且台灣人民友善、熱心，讓人感覺非常溫暖。台灣已連續四年迎來每年超過千萬名國際旅客，近年更全力營造及建置穆斯林友善環境，除了在主要交通樞紐包含機場、車站、國家風景區、國道服務區都設有穆斯林祈禱室，全台更有超過300個清真餐廳、商店、旅館及祈禱室，營造對穆斯林朋友友善的旅遊環境，因此非常值得推薦給印尼遊客。

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