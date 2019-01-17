幼兒園學童現身市場為寒士30募款

2019年01月17日 19:17 中時 王揚傑

創世基金會年年舉辦寒士30尾牙活動，為籌措餐會經費，板橋分院今（17）日請來結合慈馨獅子會和雅森幼兒園15名小朋友到傳統市場幫忙募款，大人扮成福、祿、壽財神爺領軍，市場攤商和婆婆媽媽見小朋友們可愛模樣，紛紛慷慨解囊。

創世基金會板橋分院表示，創世、華山、人安基金會策略聯盟，將於本月27日在全台16處舉辦「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」尾牙，台北場於總統府前廣場辦理，邀請寒士、街友及獨居長輩、待拉單媽與清寒植物人家庭參與。

慈馨獅子會洪慧齡會長表示，接觸創世基金會15年來，了解創世落實社會弱勢服務，因此對於創世的支持不遺餘力，除時常到院內關懷院民外，更捐助4萬元愛心牆，協助設備更新，近日得知寒士吃飽30尾牙活動經費尚有不足，特別應景打扮成財神爺帶領雅森幼兒園孩子一同到鄰近市場送祝福，並呼籲社會大眾支持寒士尾牙活動。

雅森幼兒園執行長方雅生表示，一直以來都希望幫助弱勢團體，這些年創世的努力讓她十分認同及肯定，每年都會透過活動，邀家長一同做公益，這次帶孩子們走上街頭，希望善心從小萌芽，對孩子別具教育意義。

創世基金會板橋分院表示，目前經費持續努力中仍需各界支持，不論認助過年應急紅包500元、認桌5,000元，都能讓弱勢朋友在年前享用溫暖的團圓飯。

(中時 )