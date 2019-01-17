對抗陸俄美稱更仰賴核威懾而非反導系統

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白宮官員表示，美國為對抗俄羅斯和大陸，比起發展全球導彈防禦系統，將更仰賴核威懾。

俄羅斯衛星通訊社報導，美國一名官員確認，總統川普17日將在五角大樓發表一份導彈防禦問題報告。美國政府上次發表此類文件還是在2010年。

該官員向記者表示：「說到俄羅斯和中國，他們有非常龐大和現代化的導彈武器庫。我們寄望於我們的威懾，以在該領域遏制俄羅斯和中國。」

當被問到所指的是核威懾還是透過擴大全球反導系統進行的威懾時，該官員說：「美國依舊寄希望於核威懾。」

就俄羅斯和大陸對美國反導政策的潛在擔憂，該官員指出，川普希望通過與兩國領導人保持良好關係等辦法消除他們的擔憂。

該官員說：「他希望與這些國家的領導人保持良好關係。我們的國防能力是防禦性的。美國在發展反導力量和防禦對象方面非常透明。我們的反導力量針對的是流氓國家的威脅。」

美國早在2002年就退出了與俄羅斯的反導條約。自那時起，美國軍方一直發展全球反導系統，包括在波蘭和羅馬尼亞與俄羅斯的邊境附近，此外還發展海上反導系統。

作為回應，俄羅斯開始製造反反導武器系統。俄總統普丁2018年3月1日在向聯邦會議發表的國情咨文中介紹了「匕首」、「先鋒」、「海燕」高超音速系統、「佩列斯韋特」雷射綜合體和「波塞冬」核動力無人潛航器等新型戰略武器。

(中時 )

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