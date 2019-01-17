MLB》哈波人生尚未落幕 同名暴風預測動向？

2019年01月17日 18:38 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

#WinterStormHarper will be a major #snowstorm in the Midwest and Northeast Friday into the weekend, snarling road and air travel. Our latest comprehensive forecast, including potential travel impacts: https://t.co/PwDAAL2K3n pic.twitter.com/7cOIZJpD5e — The Weather Channel (@weatherchannel) January 16, 2019

自由球員哈波（Bryce Harper）仍未決定未來動向，恰巧美國中西部近日有一個被命名為「哈波」的冬季風暴，被預測往東北方前進，不盡讓人聯想，這會不會有可能在預測哈波的未來動向呢？

哈波去年球季結束後成為自由球員，目前有道奇、費城人與國民正在爭奪他，急欲留人的國民據傳開出超過3億美元的天價，但費城人為了這位「強打少年」也相當願意砸錢。

近日美國中西部恰巧有一個「哈波」冬季風暴，被預測這週末將會一路向北，從美國中西部侵襲東北部，襲擊費城人所在的東北方，費城人對哈波及馬恰多（Manny Machado）都有高度興趣。

「哈波」風暴的行進方向，是否意味哈波將與東北部的球隊簽約？另外一件值得一談的事，上週末有一個風暴吉亞（Gia），名字讀音恰巧與哈波的前隊友G.岡札勒斯（Gio Gonzalez）名字相似，且行進方向就與G.岡札勒斯簽約的釀酒人所在地方向一致。

「哈波」風暴的行進路徑會像「吉亞」風暴一樣，準確預測哈波的未來動向嗎？

(中時電子報)