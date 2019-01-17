勞動部首開直播接地氣 勞長高唱「甲你攬牢牢」

勞動部長許銘春（中）喊出政策施政目標，並高唱「甲你攬牢牢」。（王思慧攝）

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勞動部政務次長劉士豪新官上任，希望讓中小企業雇主更了解勞動法規。（王思慧攝）

蘇貞昌內閣不只要衝衝衝，更要「接地氣」，各部會開直播直接面對民眾。勞動部今（17）日首次開直播約10分鐘，部長許銘春喊出政策施政目標「安穩、安心、安全」，介紹政務次長劉士豪之餘，還高唱江蕙經典歌曲「甲你攬牢牢」，希望勞動部團隊把勞工朋友攬牢牢，老闆也把員工攬牢牢。

除了拜早年外，許銘春一開場就說，院長蘇貞昌有提醒，「人民的耐心只有10秒，所以還是趕快進入主題」，勞動部做為勞工朋友的靠山、護身符，讓勞工朋友能夠「安啦」，所以提出三安的施政目標「安穩、安心、安全」，以這三個目標，帶領勞動部團隊為勞工朋友打拼、為勞資關係和諧奔走。

許銘春表示，勞動部團隊是個會做事情的團隊，也是接地氣的團隊，未來還有許多勞動議題需要努力，例如近日社會所關心高薪者納入84-1、客運業的7休1彈性開放以及因應零工經濟的來臨等，會以滾動式檢視勞動政策。

許銘春介紹新任勞動部政務次長劉士豪，是在勞動領域傑出的青壯世代學者，劉士豪受訪時說，接這個職位不是「入火坑」，因自己已擔任勞動部學者代表約20年，認為這是有意義的工作，現階段目標就是要把工作做好。感謝同仁支持，花很多時間解釋勞動部業務內容，理解推動工作所需的努力和困難，原本不了解部分可解釋清楚。

劉士豪說，未來重要工作之一，是希望盡量讓微型企業能增加對勞動法規了解，原因是曾發現許多雇主不是故意要違法，只是不清楚法規；因此勞動部要主動出擊，進行雇主協助了解。

另外，最低工資法預告時間快結束，劉士豪表示，會收集意見整理，了解各方意見，順利的話就送行政院，會在準時時間完成，若其他部會提出意見會再調整。派遣專法部分，20年前就有人提出，各國定義方式不一樣，會以保障派遣工權益、讓其工作穩定做為最大期許，但目前各界意見歧異，正在積極研擬做法。至於國發會不滿勞動部將月薪20萬納責任制，他說，現階段還是繼續收集大家意見。

(中時 )

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