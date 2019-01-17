信義鄉櫻花季 草坪頭新春璀璨

2019年01月17日 19:18 中時 沈揮勝 、 廖肇祥

草坪頭17日晨雨，中午出現雲海，與緋櫻象對映。。（沈揮勝攝）

美麗櫻花，襯映著小小茶藝師身影。（沈揮勝攝）

信義鄉公所及鄉民代表會為櫻花季造勢，17日由鄉長全志堅（右四）、鄉代會主席邱瑞榮（左四）主持暖身活動與啟動儀式。（沈揮勝攝）

活動現場，山景美麗。（沈揮勝攝）

草坪頭櫻花初綻，目前距26日櫻花季登場還有1個多禮拜，預期到時候全面綻開時，將充滿情調。（沈揮勝攝）

櫻花雲海美不勝收。（沈揮勝攝）

新中橫賞梅季近尾聲，櫻花季將登場！信義鄉公所為行銷觀光農特產業，17日在玉山茶主產區草坪頭舉辦「櫻花季‧花與茶之饗宴」暖身記者會，雖然只是初綻，但清晨1場及時雨滋潤，讓花與苞都顯得嬌嫩；鄉長全志堅向遊客招手，邀大家賞櫻、品茗、覽山景。

信義鄉櫻花季時程，今年設定在1月26日到3月3日，但如果花況有變化，則將依況調整。17日的暖身記者會由全志堅與鄉民代表會主席邱瑞榮共同主持，信義鄉農會總幹事黃志輝、草坪頭行政轄區所在地同富村村長謝在坤、鄉代李國源與縣府代表共同剪綵。

全志堅表示，草坪頭玉山茶區面積約50公頃，主產高品質軟枝烏龍茶。區內山櫻、桃、李數千株，每逢農曆歲末到春節，滿山嫣紅映白接續吐蕊爭豔，與翠綠茶園相襯映，是春遊絕佳的選擇。

有鑑於新春期間人潮湧進，恐會造成交通壅塞問題，鄉公所與在地社區取得共識，將進行交通控管，假日民眾宜將車輛停於草坪頭入口前方約1公里的愛玉橋旁空地，搭免費接駁車往返；接駁車目前安排從2月5日（農曆年初一）至3月3日，上午8點到傍晚5點。

此外，為維持草坪頭環境品質及園區永續，除了信義鄉民、身障人士暨陪同照顧者1人、持卡志工、學齡前兒童、台大實驗林員工及洽公人員之外，一般民眾需收50元清潔費。

17日的暖身活動，由竹筒禮炮揭序幕，現場安排隆華國小太鼓表演、花仙子舞蹈迎春風，還有草坪頭茶藝師與隆華國小小茶藝師茶席，邀來賓品茗、享用當地獨特風味茶餐，同時欣賞台灣原生種緋寒櫻動人艷姿，景致絕佳，美不勝收。

(中時 )