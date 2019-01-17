男警蓄長髮考績被打丙 打官司要求撤銷敗訴確定

2019年01月17日 18:53 中時 王己由

以蓄長髮出名的警政署保二總隊警員葉繼元，103年度考績69分考列丙等，他認為保二總隊違反《性別工作平等法》、憲法平等權和基本人權規定的「警察人員儀容禮節及環境內務重點要求事項」，向公務人員保障暨培訓委員會提起復審被駁回，提出行政訴訟要求撤銷「考丙」，他不服台北高等行政法院敗訴判決提上訴，最高行政法院審結，今(17)日駁回葉的上訴，合議庭認為葉被考丙並沒有違法，判他敗訴確定。

最高行政法院認為，葉繼元103年間的服務紀錄為嘉獎18次、申誡36次，事假1日，病假28日，葉的單位主管依公務人員考績表所列工作、操行、學識、才能等項細目的考核內容，併計其平時考核獎懲次數所增減的分數後，綜合評擬為69分，送經保二總隊初核、覆核，都維持69分。程序符合考績法與考績法施行細則等規定。

公務人員考核涉及受考人的學識、能力、操守及工作態度，故需由其主管依其平日的表現長期為觀察，不是僅單憑書面資料，故公務人員考評實具有高度屬人性，行政機關所為的決定具判斷餘地，法院原則上尊重其判斷並採取較低的審查密度，僅於行政機關判斷有恣意濫用及其他違法情事時，才能撤銷或變更。

原判決已認定被保二總隊辦理考績評定與程序，並未違反考績法相關規定，也沒有任何法定程序上的瑕疵或對事實認定的錯誤，復未違反行政法的原理原則等情事，原判決維持考績處分並無違誤。今(17)日判決上訴駁回，全案定讞。

(中時 )