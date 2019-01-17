SBL》永不言退！陳順詳：跟過去相比 這次算小傷

台銀射手陳順詳17日在場邊展示自己右手小指的傷痛部位。(黃及人攝)

友善列印
中時電子報

上周五出戰台啤不慎右手小拇指嚴重挫傷，甚至骨頭外露的台銀「16朝元老」陳順詳，儘管當時賽後台銀總教練韋陳明感嘆恐怕提前報銷，但陳順詳17日現身場邊表示，「至少跟過去3年相比，這次只算小傷，本季我還想回來！」

陳順詳表示，根據醫生檢查結果，慶幸的是，骨頭並未骨折，接下來就等消腫，周一前往檢查韌帶或肌肉有否撕裂，「我現在心態就是，盡量趕看看，雖然這4年來，我幾乎每季都因傷提前缺陣，可是跟前3年相比，這算小傷。」

回顧陳順詳前3季傷情，第13季因為腳踝扭傷，第14與第15季都因腰椎間盤傷勢提前報銷，甚至兩年內動了3次手術，沒想到本季只打10場，又因右手小指嚴重挫傷缺陣，在他受傷時場面很可怕，因為他一路流血流到休息室內。

沒想到這幾年來的接連挫折，完全沒有打擊這名征戰SBL已有16個年頭的老將，「以我的心態來說，我從來沒有想過退休的事情，畢竟一直以來，包含台銀高層與教練、隊友、球迷都很照顧我，所以我只想趕緊回來幫助球隊。」

就算連4年遭逢不順，陳順詳仍樂觀表示，「我反而感覺運氣很好，第一是因為在台灣能把興趣當作工作的人並不多，第2是無論我怎樣受傷，都還是有辦法回到場上繼續奮戰，所以不管我回來時球隊戰績如何，我仍會拚到底。」

這就是陳順詳！或許一般球員碰上他如此的逆境，早已放棄繼續打球了，他偏偏不這樣想，也從未有過退休念頭，只想趕快回到場上繼續拚戰，接下來就盼他的手指傷勢並無大礙，讓大家本季還能在場上看到他的奮戰英姿！

(中時電子報)

MLB》哈波人生尚未落幕 同名暴風… 澳網》錦織圭遭59記愛司重炮轟擊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。