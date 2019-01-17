SBL》永不言退！陳順詳：跟過去相比 這次算小傷

2019年01月17日 18:43 中時電子報 黃及人

上周五出戰台啤不慎右手小拇指嚴重挫傷，甚至骨頭外露的台銀「16朝元老」陳順詳，儘管當時賽後台銀總教練韋陳明感嘆恐怕提前報銷，但陳順詳17日現身場邊表示，「至少跟過去3年相比，這次只算小傷，本季我還想回來！」

陳順詳表示，根據醫生檢查結果，慶幸的是，骨頭並未骨折，接下來就等消腫，周一前往檢查韌帶或肌肉有否撕裂，「我現在心態就是，盡量趕看看，雖然這4年來，我幾乎每季都因傷提前缺陣，可是跟前3年相比，這算小傷。」

回顧陳順詳前3季傷情，第13季因為腳踝扭傷，第14與第15季都因腰椎間盤傷勢提前報銷，甚至兩年內動了3次手術，沒想到本季只打10場，又因右手小指嚴重挫傷缺陣，在他受傷時場面很可怕，因為他一路流血流到休息室內。

沒想到這幾年來的接連挫折，完全沒有打擊這名征戰SBL已有16個年頭的老將，「以我的心態來說，我從來沒有想過退休的事情，畢竟一直以來，包含台銀高層與教練、隊友、球迷都很照顧我，所以我只想趕緊回來幫助球隊。」

就算連4年遭逢不順，陳順詳仍樂觀表示，「我反而感覺運氣很好，第一是因為在台灣能把興趣當作工作的人並不多，第2是無論我怎樣受傷，都還是有辦法回到場上繼續奮戰，所以不管我回來時球隊戰績如何，我仍會拚到底。」

這就是陳順詳！或許一般球員碰上他如此的逆境，早已放棄繼續打球了，他偏偏不這樣想，也從未有過退休念頭，只想趕快回到場上繼續拚戰，接下來就盼他的手指傷勢並無大礙，讓大家本季還能在場上看到他的奮戰英姿！

(中時電子報)