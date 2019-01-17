澳網》錦織圭遭59記愛司重炮轟擊 五盤苦戰險勝

2019年01月17日 18:56 中時電子報 黃邱倫

日本名將錦織圭苦戰五盤險勝老牌重炮手卡洛維奇。(美聯社)

曾在2014年美網男單拿到亞軍的日本名將錦織圭，今天在第二輪遭到39歲克羅埃西亞重炮手卡洛維奇的59記愛司球轟擊，最終經過將近4小時激戰後才以五盤險勝。

目前世界排名第9的錦織圭，2014年接受華裔名將張德培的指導後突飛猛進，成名代表作美網，他一路過關斬將闖進冠軍賽，可惜敗在克羅埃西亞好手西利奇(Marin Čilić)的拍下，雖無緣登上王位，但仍平了恩師張德培在美網的最佳紀錄。

錦織圭在本屆澳網打得很辛苦，首戰就被波蘭23歲小將Kamil Majchrzak逼得險象環生，幸好第三盤起找回手感，加上對手體力不支導致大腿抽筋，最終在第五盤退賽，錦織圭才得以大難不死逃過一劫。

今日的第二輪賽事，面對老牌重炮手卡洛維奇在強大壓力下打得綁手綁腳，尤其是在6比3、7比6(8比6)拿下兩盤之後開始出現不穩現象，三、四盤皆在關鍵時刻遭到破發，兩個5比7被卡洛維奇追平。

決勝第五盤，第9局錦織圭躲過3個破發點，雙方在打完前12局6比6戰平，比賽來到超級搶十，卡洛維奇在5比6落後情況下連破錦織圭兩個發球分，反以7比6超前，可惜連續性的非受迫性失誤，錦織圭抓住機會連拿4分，10比7鎖定勝局。

同樣的驚險畫面也出現女單頭號種子哈麗普身上，首輪苦戰三盤才獲勝，今日次輪面對美國選手科寧(Sofia Kenin)，鏖戰2個半小時才以6比3、6比7(5比7)、6比4險勝。

(中時電子報)