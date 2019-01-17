福容飯店推春節住房專案 賞花博兼暢遊麗寶度假區

2019年01月17日 19:09 中時 陳淑娥

福容大飯店麗寶樂園店推出花博房深受喜愛。（福容大飯店麗寶樂園店提供）

福容大飯店麗寶樂園店推出春節優惠住房專案。（福容大飯店麗寶樂園店提供）

今年春節連假長達9天，位於台中后里福容大飯店麗寶樂園店推出「迎春賀喜諸事吉麗寶春節」吃喝玩樂全方位住房專案，讓遊客能盡情暢遊麗寶樂園度假區兼賞花博；另推出五星級除夕圍爐饗宴，提供中、西、日式3種選擇，以滿足各種口味的需求。

福容大飯店麗寶樂園店表示，2月是旅遊月，增進遊客住宿意願，「迎春賀喜諸事吉麗寶春節住房專案」開賣至今，除夕至初四近滿房，除夕圍爐宴更是早早被預訂光，已經加開宴會廳因應，已達9成滿。

樂園店2月2日至9日推出「迎春賀喜諸事吉麗寶春節」住房活動8999元起，包含精緻雙人房一晚、早餐、自助晚餐、樂園券、天空之夢─摩天輪搭乘券、花博一日門票、4D王劇場券、同樂券，還有獨家花博貼心包等超值豐富內容。

另外，除夕圍爐重頭戲往往讓媽媽傷透腦筋，飯店貼心推出五星級除夕圍爐饗宴，除夕提供中式、西式、日式三種選擇，10人1萬2888元起（加10％服務費），還有精彩表演可以觀看，小家庭也免煩惱，6人8888元起（加10％服務費），全家圍爐輕鬆吃年菜。

樂園店提供3種圍爐餐廳供選擇，芙蓉廳中式圍爐饗宴，10人1萬2888元起（加10％服務費），獨享新春圍爐表演節目─全家福幸福相印拍貼機、古早味棉花糖DIY等趣味互動，還有樂團演唱、抽大獎、魔術表演、奇幻泡泡秀等精彩內容。

福粵樓中式圍爐宴席，6人8888元起（加10％服務費），還加碼果汁無限暢飲。主廚李啟天首推「麥片風沙黃金骨拼鴨香米糕」，選用上等豬腱骨滷8小時至入味，以辛香料調味清蒸，再下鍋炸至金黃酥脆，與香酥玉米片拌炒，奶香味十足，最後搭配鴨油與油蔥酥拌炒的米糕，色澤喜氣又十足風味。

J棧居酒屋日式圍爐饗宴，6人8888元起（加10％服務費），主廚王駿華手路菜「紅燒海鮮貴妃雞」，嚴選台灣小土雞，以滷汁燉煮1小時，淋上海鮮羹，鋪上鮑螺片，滿滿鮮味，是過年必吃的吉祥菜。

此外，還有西式自助百匯可選擇，田園咖啡廳推出除夕晚餐成人1288元起（加10％服務費）、小孩788元起（加10％服務費），且於花博期間以花入菜，皆嚴選在地食材，春節期間再加碼，除夕至初四晚餐每人加贈半隻「荷蘭醬焗龍蝦」。

除夕外的春節假期用餐免煩惱，初一至初六，福粵樓、J棧居酒屋，推出4至8人組合餐2999元起（加10％服務費），個人套餐1288元起（加10％服務費），多樣化選擇，來麗寶度假區踏春，享用五星級年菜。

樂園店表示，3月3日前，於福容大飯店住房1晚即贈一張摸彩券、餐飲滿5000元或宴席消費1桌即贈一張，就參加摸彩活動，將現代汽車、福容大飯店住宿券、日本沖繩雙人機票等大獎帶回家。另麗寶度假區也搶先推出「麗寶POPA踏春趣賞花博玩樂園228連假暢玩不間斷」住房專案8999元起（2月28日至3月2日），2月份就來麗寶樂園度假區，賞花博、逛OUTLET、搭摩天輪、玩樂園、開賽車！（活動詳情請參見官網說明）

(中時 )