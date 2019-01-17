花蓮神話傳說圖騰 金氏紀錄認證世界最大壁畫

2019年01月17日 19:19 中時 許家寧

花蓮新天堂樂園以阿美族的「亞當與夏娃」拼貼出世界最大的馬賽克壁畫。（許家寧翻攝）

金氏世界紀錄認證官侯穎（左）頒發榮譽證書予台開總經理邱于芸。（許家寧翻攝）

花蓮為南島文化的發源地，花蓮新天堂樂園外牆以174萬餘片磁磚拼貼成面積逾9000平方公尺的南島文化圖騰，這片描述阿美族開天闢地的神話傳說壁畫，17日成功挑戰為金氏世界世界最大的瓷磚壁畫，也讓世界看到花蓮多元豐富的原民文化。

吉安鄉洄瀾灣的花蓮新天堂樂園，去年起貨櫃星巴克、威秀影城等商城陸續進駐，逐漸成為在地打卡觀光新景點，園區外牆以結合南島文化圖騰，利用馬賽克拼湊出約2.5個足球場大的阿美族版「亞當與夏娃」圖騰，並向金氏世界紀錄申請認證。

金氏世界紀錄認證官侯穎說，依照金氏紀錄規則，壁畫必須由小於20釐米磁磚構成，且必須是能辨識且完整連結的整體圖像，認證結果壁畫面積9009.2平方公尺，馬賽克總片174萬1832片，成功刷清世界紀錄，並授證為世界最大瓷磚壁畫。

台開總經理邱于芸接下證書表示，原住民族是花蓮的主人，5000多年前就有部落在此，更是東部南島文明起源地，壁畫設計以阿美族創世祖先Sera和Nakaw大型臉譜，以及原住民16族圖騰，很高興能讓花蓮山川與原民故事躍上世界地圖，成為花蓮驕傲。

邱于芸指出，花蓮新天堂樂園由台開集團打造，透過壁畫花蓮原住民藝術文化發揚光大，而樂園以綠色有機體概念設計，未來在外牆上，還要植栽1萬8000棵綠色植物，讓藤蔓自然生長，屆時可降低室內溫度，減少冷氣用量，成為真正綠色有機體建築。

(中時 )