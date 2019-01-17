春節台金線第3波加班機 21日上午9時受理訂位

春節台金線第3波加班機提供3922座位數，將於21日上午9時受理訂位。（李金生攝）

友善列印
中時

金門縣府今（17）日派員赴民航局協調春節第3波加班機，預計加開北金來回15架次及中金來回1架次，共提供3922座位數。21日（星期一）上午9時受理訂位，23日下午16時前完成開票。

針對鄉親關心的春節疏運，楊鎮浯縣長要求列為重點工作。縣府觀光處長丁健剛今天率同科長顧克亞、科員盧逸鴻等人赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機。

觀光處指出，各航空公司在開放正班機及第1、2波加班機訂位時，即已釋出大部分的運能，縣府統計1月9日至14日受理登記機位需求尚有2134人，且大多為北金航線。在縣府努力協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，又在非常吃緊的時間下，調度出第3波加班機。

縣府表示，這波加班機機位有限，可能很快被搶訂一空，提醒大家早作準備，以免向隅。

第3波加班機的作業，縣府說明如下：

（1）年前尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)：2月2日：遠東20：00。2月3日：立榮19：00。2月5日（初一）：立榮17：00。

(2)年後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間)：2月7日（初三）：華信21：45。2月8日（初四）：立榮09：55及13：40、遠東20：20、華信21：45。2月9日（初五）：華信18：30及21：45、立榮21：00、遠東16：00及23：30。2月10日（初六）：立榮17：00、遠東21：05。

（3）年後尖峰時段：金門→台中航線(金門起飛時間)：2月9日（初五）：華信21：30。

(中時 )

花蓮神話傳說圖騰 金氏紀錄認證… 寺廟文創夯 創意用品有保庇又吸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。