春節台金線第3波加班機 21日上午9時受理訂位

2019年01月17日 19:19 中時 李金生

金門縣府今（17）日派員赴民航局協調春節第3波加班機，預計加開北金來回15架次及中金來回1架次，共提供3922座位數。21日（星期一）上午9時受理訂位，23日下午16時前完成開票。

針對鄉親關心的春節疏運，楊鎮浯縣長要求列為重點工作。縣府觀光處長丁健剛今天率同科長顧克亞、科員盧逸鴻等人赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機。

觀光處指出，各航空公司在開放正班機及第1、2波加班機訂位時，即已釋出大部分的運能，縣府統計1月9日至14日受理登記機位需求尚有2134人，且大多為北金航線。在縣府努力協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，又在非常吃緊的時間下，調度出第3波加班機。

縣府表示，這波加班機機位有限，可能很快被搶訂一空，提醒大家早作準備，以免向隅。

第3波加班機的作業，縣府說明如下：

（1）年前尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)：2月2日：遠東20：00。2月3日：立榮19：00。2月5日（初一）：立榮17：00。

(2)年後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間)：2月7日（初三）：華信21：45。2月8日（初四）：立榮09：55及13：40、遠東20：20、華信21：45。2月9日（初五）：華信18：30及21：45、立榮21：00、遠東16：00及23：30。2月10日（初六）：立榮17：00、遠東21：05。

（3）年後尖峰時段：金門→台中航線(金門起飛時間)：2月9日（初五）：華信21：30。

(中時 )