寺廟文創夯 創意用品有保庇又吸睛

2019年01月17日 19:22 中時 莊曜聰

主祀保生大帝的學甲慈濟宮近年開發不少文創產品，包括保生大帝、交趾燒書包、保生大帝Q版LINE貼圖等，今年農曆新年期間也推出悠遊卡、保溫瓶，吸引年輕信眾目光。（莊曜聰攝）

宗教結合文創會擦出什麼火花？學甲慈濟宮結合主祀的保生大帝神祉及國寶交趾燒，推出造型包包文創品，目前已經出到第3版，不只受到信眾歡迎，連不常走入廟宇的年輕人都想收集，後續設計的Q版保生大帝公仔LINE貼圖也頗受歡迎，今年農曆春節期間則再推出Q版公仔保溫瓶，並發行悠遊卡，搶攻文創商機也推廣文化信仰。

寺廟信仰在傳統文化中，除了強調在地化外，通常被認為是中高年齡層的參與度較高，有「老一輩比較喜歡走廟宇」的看法，但隨著資訊發達，觀念也與時俱進，也越來越多廟宇走網路行銷，並結合文創開發周邊產品，到寺廟參拜後不只帶走供品，也帶走具實用價值的「神明加持品」。

嗅到這波趨勢，學甲慈濟宮董事長王文宗上任後，讓廟內負責企畫的年輕團隊放手去做，先是在上白礁暨刈香祭典時，設計出保生大帝及交趾燒胖瘦二羅漢側背包，受到信眾青睞，去年推出Q版大道公公仔LINE貼圖，還發行2版，下載數量相當可觀，今年也繼續推出相關產品。

王文宗說，因為現在越來越講求環保，少用塑料製品，加上台灣人喝茶、咖啡風氣很盛，因此團隊設計保溫瓶，採用316不鏽鋼材質，圖案是Q版公仔，有四種顏色，信徒或民眾可依喜好收集，悠遊卡則是以保生大帝金身圖像為主，發行2000份，都在農曆新年開放認購，不只實用，也是推廣宗教信仰的好方式。

(中時 )