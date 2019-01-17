「共同命運 共同行動 共同發展」 博鰲亞洲論壇2019年年會議程確定

2019年01月17日 19:03 中時電子報 綜合報導

1月16日，博鰲亞洲論壇秘書處在北京召開新聞發佈會，宣佈博鰲亞洲論壇2019年年會將於3月26日至3月29日於中國海南博鰲舉行，三大方向主題為「共同命運 共同行動 共同發展」，開幕大會安排在3月28日。

據博鰲亞洲論壇秘書長李保東介紹，2019年年會的主題和議題，是在與論壇發起國、理事、咨委、會員、企業、媒體夥伴以及多家智庫經過多輪討論後確定的，涵蓋了各方最為關注的問題。

開放還是封閉？前進還是後退？這是習近平主席在2018年博鰲亞洲論壇年會上，面向亞洲和世界提出的時代之問。這個問題，需要出席2019年會的2000多位各界領袖繼續探討並以實際行動給出答案。

會議上表示，全球化和自由貿易是經濟發展的客觀趨勢，多邊主義、對話合作是大多數國家的願望，開放、創新是世界經濟和全球化持續前行的不二選擇。備受矚目的博鰲亞洲論壇2019年年會，要為參會各方搭建開放包容的討論平台，也要為凝聚全球治理共識向世界傳遞明確的信息。在這一背景下，我們把2019年年會主題確定為《共同命運 共同行動 共同發展》。我們感到，共同命運呼喚共同行動；我們期待，共同行動促進共同發展。在這一主題下，2019年年會初步擬設置50場左右的正式討論，包括開幕大會、分論壇、CEO對話、圓桌會議等。具體議題擬設五大版塊，包括：

一.開放型世界經濟板塊

二.多邊主義、區域合作、全球治理板塊

三.創新驅動板塊:包括科技創新5G互聯網、海洋經濟等

四.高質量發展板塊:鄉村合作中小企業

五.熱點前沿版塊:聚焦國際問題，國際海事問題，暖化問題

2019年年會的日期確定為3月26日至29日。其中，28日舉行開幕大會。中國作為博鰲亞洲論壇的東道國，28日開幕式將會有各國領導蒞臨演講。

(中時電子報)