貨出得去！繼番石榴之後 高雄金鑽鳳梨、蜜棗也外銷了

2019年01月17日 19:22 中時 林宏聰

阿蓮區農會今天再度出貨4公噸蜜棗，運往新加坡、馬來西亞。（高市農業局提供）

年節將近，高雄蜜棗、鳳梨過去一向是海外華人送禮首選，尤其鳳梨象徵生意興旺、好彩頭，更是搶手；高雄鳳梨16日已出貨至大陸，17日蜜棗接力裝櫃航向星馬，繼日前番石榴外銷新加坡之後，高雄在地生產的水果繼續邁向全球市場。

高市農業局指出，全市棗子種植面積835公頃，是全台棗子第1產地，產量達8100公噸，占了全台總產量3成5左右；至於鳳梨，高雄則是台灣第3大產地，面積1500公頃，產量約6萬噸，占全台總產量1成。

由於蜜棗主要產期為元月至2月，年節水果禮盒在海外華人市場也相當歡迎，尤其蜜棗口感佳、耐儲運，是非常適合外銷的品種，高雄主產地在阿蓮、燕巢、大社區，外銷國為新加坡、馬來西亞、加拿大、巴林。

而金鑽鳳梨全年可生產，大陸市場接受度尤其高，高雄主產地在大樹，重要外銷對象為大陸、日本、加拿大，16日已有20噸運往大陸銷售，農民表示，過去雖也有銷陸，但韓國瑜上任後，今年量明顯增加。

阿蓮區農會今天再度出貨4公噸蜜棗，運往新加坡、馬來西亞，農業局表示，這2國的出貨預計都會持續到農曆年後，不是一日行情而已，穩定的銷售管道對農民來說，有穩定價格的正面幫助。

高市農業局長吳芳銘表示，國外對高雄農產品的詢問度持續攀升，市府總動員迎接農產外銷時代來臨，藉由成熟的冷鏈技術確保運送過程保鮮，讓海外消費者能夠品嘗最新鮮的台灣味，推廣高雄各種生產履歷、國際認證的優質水果。

(中時 )