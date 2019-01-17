衰遇百年強震與台鐵翻車 洄瀾之心列車半年喊停

2019年01月17日 19:22 中時 許家寧

去年風光登場的花蓮洄瀾之心觀光列車，啟用半年業者因不堪虧損提前和台鐵終止合約。（資料照）

看好花蓮觀光商機，花蓮旅宿業者去年初承租普悠瑪觀光列車「洄瀾之心」，訴求惱人的車票與住宿問題「一次搞定！」轟動一時，不過列車命運多舛，簽約後接連遭遇0206強震和普悠瑪翻車事件重創，導致搭乘率不到5成，業者不堪虧損和台鐵終止合約，風光登場僅半年就草草落幕。

普悠瑪號「洄瀾之心」以1年1億2000萬元向台鐵承租，採觀光專車及「車加酒」套票行銷，每日往返花蓮、台北直達各一班次共744車位，一次解決遊客因北迴線一票難求，造成花蓮旅遊難以成行窘境，不幸的是，去年2月10日預計首發前夕，竟發生百年難得的花蓮大地震。

強震震垮花蓮觀光，歷經重建完成，列車終於在7月1日從台北首發至花蓮，觀光景氣尚未復甦，又屋漏偏逢連夜雨，10月底台鐵普悠瑪列車又發生27年來最大出軌意外，釀成嚴重傷亡，遊客紛紛退訂、取消來花行程，導致平均搭乘率剩5成。

怡園渡假村總經理陳義豐說，10月上旬列車好不容易才轉虧為盈，但卻受到台鐵翻車事件影響，造成遊客卻步，花東基金雖有補貼，但之前彩繪列車100多萬元及半年來人事費用百萬元，以及相關營運、文宣等支出，粗估已損失超過800萬。

陳義豐表示，在沒有辦法變更契約條件下，只好忍痛與台鐵終止合約作為停損，原先訂票旅客至6月29日前保障權益不變；台鐵花蓮運務段長吳金添則說，台鐵收回列車經營權後，扣除原預訂車票旅客座位後，餘票將釋回訂票系統供一般民眾訂票，分別為5932及5931車次。

(中時 )