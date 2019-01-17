潮州春節市集近3千人排隊 攤商驚：媲美韓國瑜夜市

2019年01月17日 19:23 中時 潘建志

潮州春節市集17日進行一般區登記抽籤，吸引3000民眾排隊登記，中籤率僅約15％。（潘建志攝）

潮州春節市集盛況。（潮州鎮公所提供）

潮州春節市集盛況。（潮州鎮公所提供）

屏東潮州春節市集人氣旺，攤商每年都要搶標或抽籤來卡位，繼10日「特區攤位」開標創下最高價4日18萬1011元紀錄後，17日開放「一般攤位」登記抽籤，431個攤位吸引近3000人來試手氣，有高雄來的攤商說，「簡直媲美韓國瑜夜市！」

潮州春節市集近年來每年都吸引逾20萬人次造訪，人潮帶來錢潮，吸引各地攤商前來競爭卡位。攤位分為人潮樞紐的「特區攤位」及「一般攤位」，今年市集由除夕上午8點至大年初三晚間12點，有67個特區攤位及431個一般攤位。

10日特區攤位競標，最高價特區二標出18萬1011元，創歷史紀錄，67個特區攤位總得標金額364萬1691元，平均每個攤位要5.4萬，也創下新紀錄。

17日公所開放431個一般攤位登記抽籤，每攤租金4000元，其中144個攤位保留給潮州籍攤商，共吸引2893個攤商前來登記競爭，其中潮州籍939人、非潮州籍1954人，中籤率約15％左右。長長人龍繞行了整個體育場，像在排演唱會一樣，非常壯觀。

有高雄來的攤商說，人潮比想像中多，和高雄「韓國瑜市集」人氣不相上下；抽籤結果幾家歡樂幾家愁，有攤商帶著幸運符來試手氣，順利抽中。鎮公所表示，今年登記人數比去年成長約3成，保證金就收了1157萬2000元，盈餘將用在鎮民社會福利。

(中時 )