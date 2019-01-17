教育部對兒虐零容忍 學校或老師須在24時內通報

2019年01月17日 20:05 中時 林志成

最近頻傳虐童事件，教育部今天表示，教育人員、保育人員、教保服務人員在執行職務，知悉有疑似家庭暴力或知悉兒童及少年有遭受傷害情形，應立即以紙本傳真或至社會安全網「關懷e起來」網站通報，至遲不得逾24小時，以讓相關單位可以及時介入處理。。

根據教育部校安通報資料，104年至107年的兒童青少年保護事件，分別有1萬9255件、1萬9498件、2萬0753件及2萬1174件，造成36人、14人、35人及27人死亡。

教育部學務司長鄭乃文說，校園通報的兒少保護事件內容非常多元，包括性侵害、性騷擾、藥物濫用、強迫引誘自殺及播送有害的出版品等。對於各兒虐事件，教育部的立場是「零容忍」，要全力杜絕。

針對公私立各級學校學生保護個案，現行由社政單位依兒少保護個案（含目睹家暴兒童）處遇需要，以知會單轉知教育主管機關（教育部本部、國教署或各地方教育局／處）交學校啟動三級輔導工作，並於1個月內將處理情形回覆社政主管機關。

至於學齡前或學前教育及特殊個案，由地方社政主管機關優先考量連結其他專業輔導資源，倘有需要各地方政府所設學生諮商輔導中心協助，先由社會局／防治中心邀集教育局（處）、學生諮商輔導中心及學校等召開個案會議，擬定個案輔導處遇計畫，再交由相關單位執行。

針對重大或危機案件及法院核發保護令要求相對人遠離其子女就讀學校，經地方社政主管機關轉本部、國教署或各地方教育局／處交學校執行該子女之就學安全計畫事宜。

對於近日發生幾起虐傷兒童事件，教育部深感痛心與遺憾，將督導學校落實上述通報、輔導及保護機制，以避免再發生類此虐死兒童之事件，善盡保護兒童及少年之責任。

(中時 )