教育部對兒虐零容忍 學校或老師須在24時內通報

友善列印
中時

最近頻傳虐童事件，教育部今天表示，教育人員、保育人員、教保服務人員在執行職務，知悉有疑似家庭暴力或知悉兒童及少年有遭受傷害情形，應立即以紙本傳真或至社會安全網「關懷e起來」網站通報，至遲不得逾24小時，以讓相關單位可以及時介入處理。。

根據教育部校安通報資料，104年至107年的兒童青少年保護事件，分別有1萬9255件、1萬9498件、2萬0753件及2萬1174件，造成36人、14人、35人及27人死亡。

教育部學務司長鄭乃文說，校園通報的兒少保護事件內容非常多元，包括性侵害、性騷擾、藥物濫用、強迫引誘自殺及播送有害的出版品等。對於各兒虐事件，教育部的立場是「零容忍」，要全力杜絕。

針對公私立各級學校學生保護個案，現行由社政單位依兒少保護個案（含目睹家暴兒童）處遇需要，以知會單轉知教育主管機關（教育部本部、國教署或各地方教育局／處）交學校啟動三級輔導工作，並於1個月內將處理情形回覆社政主管機關。

至於學齡前或學前教育及特殊個案，由地方社政主管機關優先考量連結其他專業輔導資源，倘有需要各地方政府所設學生諮商輔導中心協助，先由社會局／防治中心邀集教育局（處）、學生諮商輔導中心及學校等召開個案會議，擬定個案輔導處遇計畫，再交由相關單位執行。

針對重大或危機案件及法院核發保護令要求相對人遠離其子女就讀學校，經地方社政主管機關轉本部、國教署或各地方教育局／處交學校執行該子女之就學安全計畫事宜。

對於近日發生幾起虐傷兒童事件，教育部深感痛心與遺憾，將督導學校落實上述通報、輔導及保護機制，以避免再發生類此虐死兒童之事件，善盡保護兒童及少年之責任。

(中時 )

潮州春節市集近3千人排隊 攤商驚… UNIQLO無鋼圈胸罩進化打造3D立體…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。