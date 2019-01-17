動漫節搶新貨來曼迪 《Fate》電影票預售送海報

《Fate／staynight[Heaven’sFeel]II.迷途之蝶》宣傳海報。（曼迪提供）

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《名偵探柯南》束口袋怪盜基德組。（曼迪提供）
《精靈寶可夢》開運福袋。（曼迪提供）
《庫洛魔法使》等身抱枕套。（曼迪提供）

2019動漫節將至，曼迪推8個強檔大作《名偵探柯南》、《庫洛魔法使》、《精靈寶可夢》、《Fate系列》、《無敵鐵金剛》、《火影忍者》、《魔法使的新娘》等，超過上千款台版及日版品同台登場，現場消費均享9折會場價，更有折扣商品下殺3折起，滿額再送超值好禮。

繼劇場版《Fate／staynight[Heaven’sFeel]》第1部在台創下千萬票房，第2部《Fate／staynight[Heaven’sFeel]II.迷途之蝶》即將於3月15日在台上映。本次預售票將搶先在19日起，於台北國際動漫節首賣，凡至曼迪傳播攤位購買電影預售票即贈中文版電影海報。

此外《名偵探柯南》和《庫洛魔法使透明牌篇》2019年的首波新品，強調不只好看更要好用，推出溫暖好觸感的等身抱枕套、實用度滿分的帆布小提袋、男生女生都好用的束口袋組、通勤族必備的卡套、注重門面必用壓克力造型鏡等，另有《火影忍者》T恤、帆布袋，《魔法使的新娘》小掛軸、小午安枕，及《劇場版無敵鐵金剛／INFINITY》T恤、抱枕套、中型橫式掛軸。

曼迪還推11款精選綜合福袋，有《名偵探柯南》、《庫洛魔法使》、《精靈寶可夢》、《KSEVENSTORIES》等動漫產品，最低價只要500元，優惠3折起，部分福袋內含限定商品。

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