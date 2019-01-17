3天內近900人喪命 剛果血腥族群衝突慘況揭露

剛果民主共和國去年底舉行總統大選，不過當局以伊波拉疫情爆發以及部分地區血腥種族衝突為由，延宕3個城市的投票活動至3月，影響百萬選民權益，民眾上街抗議。（圖／美聯社）

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中時電子報

聯合國16日表示，去年底發生於剛果民主共和國（民主剛果）西部城市揚比（Yumbi）的3天族群衝突，至少造成890無辜百姓喪命，約16,000人流離失所，實際死亡人數可能更高。

剛果民主共和國頻傳伊波拉疫情爆發、種族衝突等壞消息。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，聯合國（UN）人權理事會發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）強調，890這個數字還只是目前已經下葬的人數，各項調查數據顯示，還有更多人遭殺害後，屍體直接被丟往剛果河，或是直接用火燒掉，另外有82人受傷。

民主剛果的這場血腥族群衝突發生於去年12月16日至18日，事發於西部馬伊恩東貝省（Mai-Ndombe province）的城市揚比，當地一共四個村落都被捲入這場衝突，聯合國指出，衝突起源自巴努努族（Banunu）及巴騰德族（Batende）兩個社群，巴努努族想把當地一名領袖安葬於巴騰德族土地。

另據路透社報導，隨著剛果總統大選即將舉行，兩方人馬的緊張關係也逐漸升溫，原因是巴騰德族傾向支持黨候選人，巴努努族則支持反對派。

除了傷亡人數逐漸攀升，聯合國也指出465棟民房及建築慘遭燒毀及破壞，當中包含學校、衛生所、市場等。

民主剛果去年12月30日舉行總統大選，當局以伊波拉（Ebola）疫情爆發以及當地血腥種族衝突為由，延宕附近3個城市的投票活動至今年3月，預計超過120萬名選民的權益受到影響。

總統大選爭議持續，本月稍早剛果國家獨立選舉委員會已宣布反對派候選人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）當選總統，不過高票落選的另一位反對派候選人法尤盧（Martin Fayulu）拒絕接受選舉結果，指控齊塞克迪與總統卡比拉（Joseph Kabila）私下有掛勾，已向憲法法庭提起上訴。

民主剛果1960年宣布獨立，正式脫離比利時殖民，而現任總統卡比拉在位18年，待此次大選結果正式出爐，民主剛果將迎來獨立以來首次政權和平轉移。

(中時電子報)

文章來源：DR Congo ethnic violence kills nearly 900 in a few days: UN

文章來源：DR Congo: Nearly 900 killed in ethnic clashes last month, UN says

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