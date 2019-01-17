檢疫警力嚴重吃緊 首日僅能查48％班機

2019年01月17日 20:34 中時 陳麒全

為加速作業，航警17日在登門口手持「肉製食品請拋棄」告示牌，不少入境旅客看到之後，主動丟棄火腿腸、肉乾等肉類製品。（陳麒全攝）

航警局17日持續執行登門口入境旅客隨身手持行李檢疫作業，旅客大排長龍等待檢查。（陳麒全攝）

航警局17日持續執行登門口入境旅客隨身手持行李檢疫作業，旅客大排長龍等待檢查。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌上任後，為了非洲豬瘟防疫、檢驗各方面作為，指示旅客的隨身行李必須百分之百嚴查，把非洲豬瘟病毒阻絕於境外。內政部長徐國勇指示航警局負責大陸地區、港、澳等地飛回台灣班機的入境旅客全面隨身手提行李檢疫重任，但航警局警力有限，在實施首日統計，最後僅能檢查來自高風險地區48％班機。

航警局接受指示從16日起支援非洲豬瘟高風險地區入境旅客全面隨身手提行李檢疫作業，但僅能調動編制內員警與替代役編組，加上春節疏運作業即將展開，警力嚴重吃緊。

航警局統計，16日開始的「桃園機場疫區重點班機登機門手提行李專案」從16日上午9時起，執行至17日上午9時，共出勤656人次（含替代役128人次），總計執行54架次，檢查旅客8929名，時間391分鐘，平均每分鐘執行8.84人，旅客自動拋棄肉製品123件。

據了解，目前桃園機場航班從大陸地區、港、澳等地入境台灣的航班每天約112班，但首日實際執行登門口隨身手提行李檢疫作業的僅有54班，達成率48％。為加速作業，航警17日在登門口手持「肉製食品請拋棄」告示牌，不少入境旅客看到之後，主動丟棄火腿腸、肉乾等肉類製品。旅客在排隊等候檢疫作業過程中，大部分民眾都配合，但仍有少部分旅客不滿，現場大罵此舉是「擾民」、「演戲」，值勤的航警只能好聲相勸，強調「這不是在演戲，防疫全民一起來」。

針對高風險地區班機旅客手提行李「100％全面檢查」執行率未達蘇揆要求，航警局表示，目前執行行李檢查的人員都是配合減休，或是以勤務調整等方式，臨時抽調各單位人力支援，加上航班全日時段分散、登機門分散變動性高，要執行每日112班大陸、港、澳等高風險地區班機確實有困難，而且協助檢疫的同時，也需要注意員警換勤用餐休息的狀況。

據消息人士表示，內政部長徐國勇指示航警局對高風險地區班機入境旅客隨身手提行李進行100％全面檢查的任務，在人力不足之下，航警局為達成部長的交辦，將航空貨物快遞四大倉儲（華儲、長榮、遠雄、永儲）內，負責航空貨物入境Ｘ光儀檢的部分安檢人員，調回機場內協助檢疫作業，但18日警政府將再派遣110名警力至桃機支援，日後再依任務情況協調分配。

(中時 )