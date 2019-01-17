讓孩子過個暖冬！中華道家為南安學童捐設備、添新鞋

宜蘭南安國小學童獲贈新鞋，不用擔心鞋子經常被雨淋濕無鞋可換。（中華道家人文協會提供）

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中華道家人文協會為照顧偏鄉弱勢兒童，於今（17）日舉辦幸福「到」家‧點亮「夜光」宜蘭南安國小物資捐贈活動，由協會秘書長王愍之帶領志工，四度全程自費至宜蘭縣蘇澳鎮南安國小，捐贈夜光天使班科技學習教室所需電腦螢幕、主機與單槍投影機等5項設備物資，由校長張志弘代表受贈。

志工為孩子們添購新衣物。（中華道家人文協會提供）

協會早於於去年12月15日的聖誕節前夕，捐助學生們的車資、門票、午餐等費用，由志工群陪伴20名夜光天使班與清寒家庭學生前往台北兒童新樂園遊玩，並至賣場添購保暖冬衣褲與運動鞋，讓孩子們度過一個充滿歡笑聲的幸福假期。

協會捐贈夜光天使班科技學習教室所需電腦螢幕、主機等物品。（中華道家人文協會提供）

南安國小位於南方澳漁港山頂，地處全台最多雨的地區，冬天在東北季風吹襲下相當濕冷，需要課後照顧的夜光天使班與清寒學生的家長礙於經濟因素，或長期於外地工作，無法適時為孩子添購保暖冬衣，學童們往往穿著不夠保暖或尺寸太小的衣褲上學，鞋子也經常被雨淋濕無鞋可換，不僅容易受寒生病，雙腳也易滋生黴菌、產生異味。

學童以精彩的扯鈴表演表達對志工的感謝。（中華道家人文協會提供）

校長張志弘表示：「感謝協會每年善款挹注，此次捐贈夜光天使班科技學習教室所需設備，升級主機、補足電腦螢幕，並提供單槍投影機方便教學使用，讓這些弱勢孩子們能多元學習，培養並提高學習競爭力，也感謝協會志工的體貼陪伴，與孩子們一同前往遊樂園與賣場挑選適用的保暖衣鞋；我們相信孩子們的生活照顧若能穩定，就能更安心地學習與成長。」

捐贈活動結束後，小朋友也以精彩的扯鈴表演，表達對志工的感謝，看著孩子們用心表演模樣，讓人十分感動。協會秘書長王愍之表示：「感謝社會大眾善心匯聚的這份愛，溫暖了孩子們的童年。協會創會榮譽理事長紫嚴導師向來強調，與他人『分享』我們所擁有的，讓愛走入彼此的生命，內心會變得更加踏實安定，生命的價值也將因此而彰顯。」

(中時 )

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