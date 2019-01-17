陸外交部：彭斯汙蔑大陸言論是「國家誹謗行為」

2019年01月17日 22:32 中時 藍孝威

美國副總統彭斯16日在美國務院舉辦的駐外使節會議上聲稱，大陸過去幾年來經常無視國際法和國際規範，美國不會再對此視而不見。大陸外交部發言人華春瑩17日在例行記者會上將彭斯的言論斥為「國家誹謗行為」，並表示美國最沒有資格在規則的問題上對中國「指手畫腳」。

華春瑩今天在回應相關記者提問時表示，「我不知道有沒有一種說法叫『國家誹謗行為』？」華春瑩表示，一段時間以來，美方就債務、貿易、南海、國際規則、宗教自由等問題對中國的內外政策進行種種無端指責和污蔑攻擊，事實已經作出有力駁斥，就連美國內也有很多有識之士對美方作法提出批評。

華春瑩指出，「就在今天上午，我看到彭博社刊發了一篇耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席史蒂芬·羅奇的文章，指出美國對中國的一系列指控基於一些完全站不住腳的證據，經不起認真推敲，停止追隨這些捕風捉影的信息才是美國政府最明智的選擇。」

華春瑩譏諷，說到國際規則，美國對國際規則「合則用，不合則棄」的雙重標準是赤裸裸的，美方最沒有資格在這個問題上對大陸指手畫腳、橫加指責。

華春瑩表示，今年是中美建交40週年。近日，王毅國務委員兼外長接受《人民日報》專訪，其中觀點非常值得美方有關人士認真學習和體會。王毅指出，陸美共同利益遠大於分歧，不能讓矛盾分歧來定義當前的陸美關係，更不能讓偏見和誤解來左右未來的陸美關係。只有秉持發展的眼光、開放的胸襟、包容的態度，才能為陸美關係開闢更廣闊的空間。

王毅也強調，要做對戰略互信的選擇題。大陸堅持走和平發展道路。大陸不會成為美國，更無意取代美國。雙方之間的競爭應該是有積極意義的競爭，符合規則的競爭。雙方應當打開大門而不是設置壁壘，樹立互利雙贏的新理念，摒棄零和博弈的舊思維，不能任由一些人惡意攻擊抹黑中美關係，毒化兩國關係的社會基礎。

王毅希望美方有關人士正確理性看待大陸發展和中美關係，停止在有關問題上干涉大陸內政，損害大陸利益。多做有利於陸美互信與合作的事，與中方共同努力，維護陸美關係健康穩定發展。

(中時 )