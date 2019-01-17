濃郁系豚骨湯頭 廣島超人氣「霸嗎拉麵」 那口停不下來好滋味

2019年01月17日 20:26 中時 徐力剛

「霸嗎拉麵」台灣首店落腳微風南山，搶攻拉麵控荷包。（徐力剛攝）

「炙燒豚肉味玉拉麵」可同時品嘗Q彈麵體、濃郁湯頭及叉燒3大美味。（徐力剛攝）

現做22號拉麵口感最佳，受到美食玩家喜愛。（徐力剛攝）

「炙燒厚切叉燒」做工繁複，考驗廚師控制火侯功力。（徐力剛攝）

「羽根燒餃子」扎實飽滿，蘸佐特製醬料品嚐。（徐力剛攝）

「唐揚炸雞」淋上些許檸檬汁調味，有畫龍點睛之效。（徐力剛攝）

飄香16年的「霸嗎拉麵／Bari-Uma」台灣首店落腳微風南山，來自日本廣島的拉麵品牌，最大特色在於那風味濃厚的豚骨湯頭，素有「地表最強濃厚豚骨湯No.1」稱號。

在日本，說到霸嗎拉麵，第一印象就是那「濃郁高湯」及「超厚叉燒」2大特點，特製湯頭以豬脛骨、豬背骨及雞骨為食材，搭配天然蔬菜精燉10小時，起鍋前加入大豆製作「溜醬油」提味，小火慢燉高湯收汁，濃縮大骨精華，輕啜一口湯頭，微鹹風味在口中蔓延，尾韻帶有蔬菜甜味，讓人一試成主顧。

另一大亮點為「炙燒厚切叉燒」，主廚豪邁切下厚約1公分豬肉，醃漬後入鍋燉煮2小時，再放入醬汁浸漬，使其吸附滿滿精華，而後靜置冰箱1天鎖住風味，主廚分享美味秘訣，將豬肉置於高溫鐵網燒烤，油脂沿烤架滴落，瞬間香氣四溢，當叉燒邊緣出現微焦時立即翻面，為確保口感最佳，每塊叉燒炙燒時間控制在1分半內。

明星商品「炙燒豚肉味玉拉麵」為保持麵條Q勁，強調每日新鮮現做，選用新加坡進口麵粉混搭獨家配方，生產22號拉麵供賓客享用，麵條完美吸附湯汁，佐以厚實叉燒、溏心蛋品嘗。肉食主義主最愛「特盛炙燒豚肉拉麵」，大塊豬肉擺滿麵碗，搭配濃郁湯頭享用，別有一番滋味。

喜愛炸物饕客不可錯過「唐揚炸雞」，鮮嫩雞肉裹上薄粉入鍋酥炸，上桌前擠上檸檬汁點綴，清爽風味降低油膩感，放冷後不會產生油耗味。「羽根燒餃子」皮薄餡多，建議先嘗試原味，再蘸佐特製餃子醬，多層次口感令人驚艷。

霸嗎拉麵台灣代理商佳景集團表示，創立於2003年的霸嗎拉麵，多年來堅持「一杯一心」理念，致力提供消費者美味拉麵料理，目前亞洲店面數超過40餘間，台灣首間門市選址微風南山，店內平均客單價落在350元上下，十分看好台灣中南部市場，期待未來能將霸嗎拉麵的美味傳遞出去。

(中時 )