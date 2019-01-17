李聖經訪台甜笑表白粉絲 老蕭也說：可以互相瞭解一下！

2019年01月17日 20:00 中時 陳張眾

金曲歌王蕭敬騰身著華麗復古搖滾造型登場，格外吸睛。（陳俊吉攝）

SAINTLAURENTTalitha白色牛皮水桶包（中），A9旗艦店獨家，6萬3900元。（SAINTLAURENT提供）

SAINTLAURENT美國國旗帆布拼接小牛皮肩背包，A9旗艦店獨家，8萬3800元。（陳張眾攝）

巴黎品牌SAINTLAURENT今舉辦新光三越信義A9旗艦店開幕，特邀請到韓國女星李聖經及金曲歌王蕭敬騰站台。首度來台的李聖經，因《舉重妖精金福珠》和《想暫停的時間：AboutTime》等韓劇竄紅，她身著一襲黑色洋裝搭配長靴亮相，展現模特出身的姣好身材，一登場就引起店內貴賓們爭相搶拍。

活動中不接受訪問的李聖經，仍利用短暫的出場時間，向眾家媒體用台語問好，她表示很高興來台北，希望能常來給大家見面，最後還用中文向粉絲們表白，手比愛心笑說：「我愛你！」也為本周六將在台舉行的粉絲見面會暖身。

而「老蕭」蕭敬騰則選穿有金色緄邊裝飾的黑色劍領西裝登場，直說自己造型非常貼合品牌2019春夏系列中隱藏的復古搖滾氛圍。身為時下中性風格代表的老蕭，也當場分享了自己的穿搭技巧，熱愛網購的他，更直言會在網路上選好單品後，再拍照交給公司同事代訂，每次收到購物品項都有收到禮物的感覺。

對於在同場活動上短暫擦身的李聖經，老蕭透露有聽過她的名號，當被問到如果碰面想要跟她聊什麼時，老蕭更發揮自然直白功力，笑說：「可以互相瞭解一下，看她最近心情怎麼樣，工作還好嗎？」

SAINTLAURENT這次於新光三越信義A9館開出全台最大70坪旗艦店，店裝延續創意總監AnthonyVaccarello為品牌定調的個性基因，秉持一貫極簡主義，以白黑兩色大理石、皮革、金屬、鏡面等經典元素打造。為慶祝門店開幕，SAINTLAURENT首先祭出包含Talitha水桶包及美國國旗系列在內等A9限定獨家商品，討好個性時尚客。

(中時 )