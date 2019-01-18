藝術人築夢 恆春藝文特區「城東大院子」打造中

恆好畫廊與紅氣球書店成功整合在地藝術、文化、小農等資源，目前正在打造恆春專屬的藝文特區，預計2月中下旬開幕。（謝佳潾攝）

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恆春特有的慢活與浪漫氛圍，吸引不少「藝術人」前去築夢，但卻苦於獨立作戰難成大局，不過近日捎來好消息，紅氣球書店與恆好藝廊成功整合資源，目前正打造複合式藝文特區「城東大院子」，院內有小農食堂、體驗課程、藝術家駐點等，預計2月中下旬開幕。

獨立書店紅氣球老闆娘郭德慧指出，恆春有種特殊氛圍「引人追夢」，所以有很多有夢想的人齊聚在此，他們與恆好藝廊便是如此，且不僅只有築夢、更盼恆春的各種美被看見，可惜大家幾乎都獨立作戰，難有群聚效應來更實踐夢想。

郭德慧說，每個人的夢想不同，但最終目標是盼透過教育、讓大家愛這片土地，但他們要的不是教科書，而是從生活與文化中去貫徹，因此在去年9月時興起打造藝文特區的念頭，且要是複合式的空間，裡面不僅能吃能玩還能學。

她說，當大家知道這個想法後，不僅大力支持還積極「入股」，最後總共10人一起來做這件事，而起初大家原本要貸款來做，結果因緣際會下得知經濟部有中小企業創業計畫，且還成功取得計畫補助金，這一來除減輕大家經濟壓力，更是一種鼓勵。

她說，藝文特區的名字為「城東大院子」，初步會先開張小農食堂，再來為體驗課程、藝術家駐點，當中食堂是推出以在地食材烹飪成的創意料理，且是每天僅一種還天天不一樣，讓大家從「吃」看到恆春半島農產品的驚人變化。

(中時 )

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