冬天必備「薑汁奶茶」超商也喝得到

2019年01月17日 20:28 工商 劉馥瑜

OK超商季節限定飲品，先前曾推出棉花糖、抹茶、黑糖等，加上咖啡或茶飲，強化門市現做飲品口味多元性。圖／業者提供

超商飲品越來越多樣化，OK超商宣布，即日起OKcafé推出「薑汁奶茶」新品，業者指出，該款是與獲得米其林一星肯定的現泡茶專家阿華師獨家合作，採用台灣老薑、錫蘭紅茶原片研磨三角茶包，再加入特調奶包，讓風味溫潤滑順，預估單日最高銷售逾1,000杯、帶動OKcafé整體業績增2成。

OKcafé日前曾推出棉花糖、抹茶、黑糖等季節限定飲品，業者表示，台灣人愛喝茶，據經濟部統計，去年1～10月茶飲銷售額達新台幣169億元，面對龐大茶飲商機，OK針對顧客不同季節的口味需求，持續推出季節限定風味飲品，結合茶或咖啡推動超商現煮飲品市場，其中，光是茶飲系列一年熱銷31萬杯。

OK表示，在濕冷的冬天，OK特邀獲得米其林一星肯定的阿華師與OK獨家合作，推出暖心商品「薑汁奶茶」，強調「濃醇」與「暖身」，預估帶動OKCafé整體業績提升約2成，最高單日預估可販售超過千杯。

業者介紹，該款「薑汁奶茶」採用台灣老薑及錫蘭紅茶製成原片研磨的三角茶包，現煮作法讓老薑與茶葉充分舒展釋放濃厚香氣，加入特調奶包，讓薑母風味順口入喉，溫潤滑順，除了薑母香氣外，入喉之後更有奶茶尾韻回甘，襯托出薑汁奶茶的溫暖，也加倍暖身袪除寒氣。即日起上市，全台OKmart販售，中杯12OZ售價50元。

(工商 )