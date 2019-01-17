吳健保傳被逮 兒子吳禹寰：憂父健康 一切尊重司法

吳禹寰（中）面對父親吳健保潛逃4年在菲律賓落網，強調雖擔心父親健康，但一切尊重司法。（曹婷婷翻攝）

友善列印
中時

前台南縣議長吳健保潛逃藏匿菲律賓4年，17日傳出遭逮捕消息，吳健保兒子、台南市本屆新科議員吳禹寰表示，本月初最近一次跟父親通電話時，當時父親就表達「想回台灣了」，他鼓勵父親勇於面對司法，因此，儘管看到新聞才知道父親逮捕，但仍強調一切尊重司法。

「我也是看到新聞才知道！」吳禹寰說，父親出境後，跟家裡還是會透過電話聯繫，最近一次聯絡時，父親主動提到年紀大了，想回家了，並要家人不要太擔心他。如今傳出父親落網的消息，雖然很突然，不過，全家人都想為吳健保打氣，「勇於面對司法，承擔結果。」

吳禹寰說，這幾年來，父親大概每隔幾個月打一次電話報平安，但從未明確說明身在何處，為人子女，他最擔心的就是父親的健康，現年68歲的吳健保有高血壓、糖尿病等慢性疾病，加上日漸年邁，身體機能退化，他說，不免擔心父親隻身在國外的狀況。

吳健保曾任台南縣議會第14屆副議長及第15、16屆議長，2014年因職棒假球案恐嚇罪，被判入監服刑，但卻在發監前夕離開居住地未到案執行，行蹤成謎。

2014年，吳禹寰選市議員可惜最高票落選，4年後捲土重來，去年底以第二高票當選南關線市議員，承接父親服務地方的棒子。他說，父親不在身邊，但就是精神領袖，鞭策他一步一腳印打選戰，總算沒讓父親失望。外界解讀，兒子當選市議員，吳健保頗感欣慰，加上親友聲聲喚下，坦然回國面對司法。

(中時 )

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