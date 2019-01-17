可能相撞! 兩架美軍F-15同跑道對頭迎面降落

一架F-15緊急降落在嘉手納基地北跑道，以捕捉鉤鉤住鋼索而停止。(圖/fighterjetsworld)

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中時電子報

1月15日，美軍駐琉球的嘉手納空軍基地發生一件有驚無險的事件，兩架F-15C鷹式戰機分別緊急降落，然而一架從北端，另一架從南端，也就是迎面對衝，要是沒有順利勾住攔截鋼索，有可能會對撞。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，事件發生在15日上午。10點25分，一架F-15表示需要緊急降落，戰機從沖繩市方向進入南跑道，並且藉由攔截鋼索迅速減速，在10:26左右成功停，隨後消防車前來戒備。

5分鐘後，另一架F-15從嘉手納南端跑道進場，要是沒有鉤住鋼索，可能就對撞了。(圖/fighterjetsworld)

然而5分鐘後，另一架F-15也表示將要緊急著陸，這架戰機在10點31分左右從北谷町方向進入同一條跑道的南端，所幸該戰機的尾鉤也成功的鉤住攔截索，形成同一條跑道，兩架戰機迎面相對的情況，隨後兩機都被拖到機庫檢查，跑道才重新開放。

雖然兩架戰機都安全著陸了，但顯然這次事件有著非常實際的風險，假如戰機沒有及時鉤住鋼纜，在跑道滑行的距離較長，那麼隨後從另一端進場的戰機就可能會撞到前一架戰機。嘉手納的跑道長度為3700公尺，攔截裝置位於跑道兩端附近約450尺處。

事實上，嘉手納基地有2條平行的跑道，但是目前北跑道因維修而關閉，才會造成共爭一條跑道的情況。不過，在還沒有排除跑道上的飛機就進場，可能是聯絡疏失。

(中時電子報)

文章來源：Two F-15s Made Emergency Arrested Landings In Opposite Directions On The Same Runway at Kadena Air Base

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