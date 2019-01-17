聯手對陸施壓 美英8年來首次南海聯合軍演

美國海軍導彈驅逐艦麥坎伯號(左)與英國皇家海軍阿蓋爾號護衛艦(右)，於1月14日在南海進行聯合演習。（圖／美國海軍）

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中時電子報

據路透報導，自中國開始大規模擴建南海有爭議島礁以來，美國與英國海軍在南海進行了首次聯合軍事演習，這是華盛頓尋求其盟友協助對北京施加壓力的具體行動。

美國海軍的新聞稿說，基地設在日本的美國海軍麥坎伯號(USS McCampbell)導彈驅逐艦，以及正在亞洲巡航的英國皇家海軍阿蓋爾號(HMS Argyll)護衛艦，從上周五到本周三進行了通信與其他科目演習，「以解決共同的安全優先事項」。

美國海軍發言人說，此項軍事行動在近幾年來從未進行過，尤其是在南中國海。他補充說，至少自2010年以來，沒有在南海進行過這種聯合演習。

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美國海軍麥坎伯號導彈驅逐艦本月以來已兩度在南海島礁進行「航行自由」行動，圖為該艦1月14日在南海與英國皇家海軍艦艇聯合演習。（圖／美國海軍）

報導說，另一艘22000噸英國海軍兩棲登陸艦阿比恩(HMS Albion)於去年8月也曾在西沙群島附近航行，中國聲稱對這些群島擁有主權。去年8月的行動是英國首次挑戰中國對戰略航道日益增強的控制，並且是在美國表示歡迎更多類似的國際參與之後所進行。北京則指責倫敦在西沙的航行是一種「挑釁」的行為。

本月初麥坎伯號導彈驅逐艦也在中國所控制的南海島礁實施其「航行自由」行動，並進入島礁12海里內範圍內。美國海軍聲稱，這是要挑戰中國對該海域主權的過度聲索。

中國聲稱擁有主權的南海海域，每年通過此航道的貿易量約達3兆美元。汶萊、馬來西亞、菲律、越南和台灣都質疑中國對南海島礁的主權聲索。美國與英國則未在此海域聲稱擁有島礁主權。

報導說，去年發布衛星圖片顯示，中國在島嶼上的基地已安裝了地對空導彈或反艦巡航導彈，中共空軍也以演習為名，將轟炸機降落在這些有主權爭議的島嶼上。

(中時電子報)

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文章來源：UK and US conduct first joint drills in South China Sea

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