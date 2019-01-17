黑道兄弟變超夯直播主！「綠水鬼75折」曝8字低價秘訣

臉書直播拍賣天王連千毅，曝光能低價賣精品錶的秘訣。（圖／翻攝自連千毅臉書）

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中時電子報
／綜合報導

網路直播拍賣超紅直播主「連千毅」過去有兄弟背景，後來因看到網路商機，轉戰直播拍賣，靠著和網友「博感情」成功殺出一條路，甚至賣過直升機、跑車等，最常拍賣的就是上萬元手錶，不用千元就能買到，還不定期推出勞力士綠水鬼、百達翡麗等精品錶，原價48萬最後網友只以36萬拍入，也讓人質疑價差12萬，難道是假貨？

臉書直播手錶天王連千毅，曾締造臉書拍賣紀錄。（圖／翻攝自連千毅臉書）

連千毅的直播，隨便一開就是上千人觀看他賣東西，私人包廂裡也擺著各式高價商品，其中包含各式錶款，價值300萬的百達翡麗與48的綠水鬼也都在其中，他接受《三立》專訪，表示敢0元起標的原因，絕對不是因為賣假貨，而是「現金切貨，以量制價」。

連千毅曾賣出這輛勞斯萊斯，以902萬得標更加碼送愛馬仕名包及現金90萬。（圖／翻攝自連千毅臉書）

他透過大量進貨並且買斷，才能有自己的喊價空間，不必配合廠商規定，他強調精品錶、名牌包都含有保證書，一定都是正品，而且還有售後服務。

臉書直播手錶天王連千毅曾拍賣奧迪R8。（圖／翻攝自連千毅臉書）

「一百支錶有一百支的價格，一千支就有一千支的價格」連千毅的倉庫堆滿上萬支手錶，他的秘訣就是除了賣精品錶外，他也開設自己的平價錶工廠，高價錶搭配平價賣，賺價差也成功靠賣高價錶行銷自己的直播。

(中時電子報)

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