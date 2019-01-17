人妻外遇後 綠帽夫卻和小王一起監獄…

2019年01月17日 20:42 中時電子報 柯毓庭

新北市一名郭姓人妻與一名A男發展婚外情，後卻演變成2個男人的戰爭，讓A男與丈夫雙雙進監獄。

據判決書指出，A男明知郭姓人妻已婚，仍與她於106年8月5日在新北某汽車旅館509號房發生性關係，A男將兩人做愛過程錄成性愛光碟，並要求郭姓人妻與老公離婚。

郭姓人妻後拒絕A男的要求，A男憤而以Line傳訊威脅人妻「那我就去找妳老公，把性愛光碟賣給他…你就虧得更多了」、「你不買、我也沒關係，反正有人會買我的，因為我的表現很好」、「我說過我會讓你紅的，你相信我，是你逼我的」等語，讓郭姓人妻嚇得報警處理。

未料後郭姓人妻的老公得知騷擾自己的老婆後，竟在新北市的某條路貼上印有「號外，養雞場孬種A男」、「只想吃軟飯，就是不想當男人，什麼都要，就是不要臉。下面不管用。裝什麼珠都一樣阿，去死吧」等語的海報，遭A男得知後反告他妨害名譽。

新北地方法庭審理後，A男對於與郭姓人妻的婚外情與恐嚇等罪行坦言不諱，並因性愛光碟等證據，遭法院依相姦罪判處A男有期徒刑2月，得以1天1千元易科罰金，恐嚇人妻罪行則依危害安全罪，判處拘役30日，亦得以1天1千元易科罰金，應合併執行；郭姓人妻的老公則因張貼毀損A男的海報，遭法院依加重誹謗罪判處拘役30日，得以1天1千元易科罰金。

(中時電子報)