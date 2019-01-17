韓國瑜指公務員都有備詢義務 劉亞平批「嘴炮魚」

2019年01月17日 21:21 中時 林宏聰

高雄市長韓國瑜17日赴議會備詢，要求所有領市府薪水的公務員，若議會有需求，均應前往議會備詢，包括基層清潔隊員和教師；對此，在擔任高雄市教育產業工會理事長任內曾拒絕到議會備詢的教師劉亞平回應表示，陳菊對基層公務員和教師是否到議會備詢，還有基本的法制和擔當，「韓國瑜對比之下似乎沒有LP」。

高市議長許崑源今日在主席台上向韓國瑜要求，未來只要是高市公務人員，不論哪一黨議員認為必須質詢，均能夠請他們來備詢。

韓國瑜當場同意，事後受訪更補充說，領高雄市政府薪水的4萬8000多位公務人員，遇到議會調來質詢的時候當然要到，包括老師、清潔隊員等都要接受議會監督，除非某些明確牽涉到保密問題，只要法令不禁止，他身為市長會配合議會。

劉亞平晚間在高雄市教育產業公會群組發出聲明，要韓國瑜「當了市長，至少把地方制度法看一下，基層教師和公務員，是否有到議會備詢的義務？何況是領微薄薪水的清潔隊員？！」

劉亞平說，一個市長的言行，可顯示他的民主和法治的素養程度，還有是否有肩膀讓基層公教依靠？前市長陳菊針對基層公務員和教師是否到議會備詢，還有基本的法制和擔當，韓國瑜對比之下，顯得似乎沒有LP？

他呼籲，國民黨之前在高雄執政，出了1個「白賊義」，現在重返執政，千萬不要又多了1個「嘴炮魚」。

(中時 )