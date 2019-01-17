補班日好康多！各大超商咖啡店卯起來推優惠

2019年01月17日 20:41 工商 劉馥瑜

OK超商推出大杯美式、拿鐵，會員買2送2優惠。圖／OK提供

搶攻1／19補班日商機，通路卯起來推優惠！咖啡龍頭星巴克祭出全品項飲料買1送1，四大超商也不甘示弱，OK推會員買2送2，萊爾富限定飲品第2杯10元，全家加碼延長咖啡預售買5送5，7-ELEVEN也有霜淇淋、現萃茶折扣，超市龍頭全聯更豪氣，連續7天熱美式買1送1，全力衝來客、拚業績！

每逢補班日，各大通路紛紛祭出以「療癒」為名，或為上班族「加油打氣」等各種名目的促銷活動，除了引起討論話題，更是為吸引顧客上門，創造更多消費的可能性，達到業績加乘之目的。

19日補班主要因應春節連假，而每逢買1送1就引發排隊人潮的咖啡龍頭星巴克，這次也沒放過補班商機，早在官網宣布當日20：00前買兩杯相同容量／冰熱／口味的咖啡飲料，第2杯由星巴克招待，每人每次最多買2送2。

超市龍頭全聯強化「黑金」布局，目前全台已有200多家門市販售現煮咖啡，全聯表示，為療癒上班族補班日的憂鬱，將從18日到24日連續7天，於全台203間門市推出「OFFCOFFEE」熱美式買1送1，單杯原價25元，買1送1後，響應環保自帶杯子還可省3元，最便宜一杯只要11元。

OK超商也因應補班日，推出會員限定OKcafe大杯美式、拿鐵買2送2，每名會員最多可買10組，即40杯，僅限19日當天。OK表示，根據以往銷售經驗，此次活動咖啡銷售杯數預估可望達平日的6倍，相當看好補班日的購買力。

至於萊爾富推出HiCafe中杯熱炭焙烏龍拿鐵，第2杯10元，還有HiCafe冰沙全系列單杯特價29元，優惠至20日；此外，也攜手「LINE購物」合作，透過LINE購物買「雲端超商」APP商品，每筆消費享10％LINE點數回饋，僅限18及19兩天。

全家表示，商品預售優惠好評延長至1月29日，會員購買大杯熱拿鐵、大杯熱美式，買5送5，每人限購一組。7-ELEVEN也正好遇上霜淇淋、現萃茶活動檔期折扣，霜淇淋第2件8折，29日前一次買兩杯現萃茶熱飲或氮氣果茶，第2杯7折。

(工商 )