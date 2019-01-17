SBL》呂宗霖超神背後傳球 台銀爆冷絕殺裕隆

台銀隊職員衝到場內擁抱致勝功臣呂宗霖。(中華籃協提供)

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中時電子報
／天母報導

「二年級生」呂宗霖成為台銀中止9連敗的頭號功臣！呂宗霖先在最後14.3秒投進追平三分，接著表演不看人背後傳球給陳侑昫快攻上籃放進絕殺兩分，助台銀90比88逆轉擊退裕隆納智捷，除了終於止敗，更摘本季遭遇裕隆首勝。

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當比賽結束槍響，台銀全體隊職員都衝進場內擁抱呂宗霖、陳侑昫兩名功臣，感覺就像奪冠一樣興奮，畢竟台銀上次贏球，已是去年12月16日的事情，呂宗霖賽後更把自己最後那記背後傳球，形容成自己人生最重要的1次傳球。

「當侑昫抄到桑尼的球，我一拿到球，右眼餘光就看到侑昫偷跑了，我想轉身可能來不及了，所以才會大膽直接背後傳球，」拿13分、9助攻與5籃板的呂宗霖表示，「至於那顆追平三分球，當時我的空檔最大，當然必須出手。」

就算全隊陷入慶祝氣氛，台銀總教練韋陳明反而格外冷靜，「贏球當然很高興，也肯定球員不肯放棄的精神，侑昫與宗霖本來就是我很看好的球員，只是我必須給自家球員當頭棒喝，因為這場勝利百分之50以上是靠運氣與裕隆輕敵。」

桑尼相隔快20天傷癒復出，就摘26分、9籃板。(中華籃協提供)

聽到韋陳明這麼說，裕隆執行教練李啟億賽後連忙否認，「我們並未輕敵，台銀從比賽一開始，就展現很快的陣容速度，對方求勝欲望也比我們強，所以才會該贏的球賽被對方逆轉，這些是我們必須回去好好修正改進的地方。」

裕隆洋將桑尼也在背傷缺席快20天後，17日宣告傷癒復出，隨即貢獻26分、9籃板，但在場上表現明顯不如以往兇猛，李啟億坦承，「我雖滿意桑尼的復出表現，卻希望他不要打那麼激烈，或那麼多內線，因為擔心他又受傷了。」

(中時電子報)

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