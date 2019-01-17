韓劇女主角置入代言 帶動美妝品熱銷

2019年01月17日 20:47 中時 吳娮翎

雪花秀肌本潤脣膏（No.4玫瑰酡紅）。（雪花秀提供）

雪花秀代言人宋慧喬形象照。（雪花秀提供）

《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠使用「呂Ryo」滋養韌髮頭皮精華液注入營養。（翻攝自官網）

呂Ryo滋養韌髮頭皮清潔液。（呂Ryo提供）

韓劇置入彩妝讓帶動亞洲女生開始瘋脣彩、底妝，近日大受好評的新劇《男朋友》或持續網路高人氣的《阿爾罕布拉宮的回憶》，兩齣戲劇的女主角都是彩妝代言人，自然也在劇中置入美妝品，順勢帶動銷售，讓戲劇與代言成效都雙贏。

天生自帶發電機的女神宋慧喬，拍攝韓劇《太陽的後裔》後與宋仲基結為連理，婚後人氣不減，拍攝韓劇《男朋友》與朴寶劍大談戀愛，宋慧喬上班朴寶劍，下班宋仲基的生活，讓網友大喊羨慕，也帶動韓劇熱度。

《男朋友》上映以來話題不斷，第4集朴寶劍飾演的男主角金振赫送給宋慧喬飾演的女主角車秀賢生日禮物正是「雪花秀肌本潤脣膏No.4 玫瑰酡紅」，這款征服男神心的女神脣膏，馬上成為斷貨款，補貨就秒殺。

雪花秀全球首席彩妝師Jamie分享宋慧喬劇中妝容，他表示，比起粉感厚重的底妝，妝感輕透是不顯齡的關鍵，不同於以往只用單樣底妝產品上完全臉，在劇中宋慧喬以粉底液搭配氣墊粉霜呈現自然妝效，最後再擦上脣膏，打造若有似無的自然淡妝。

熱播韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正式進入倒數階段，最近播出的劇情持續創下新高收視率，也讓粉絲們臉紅心跳，終於要迎來男女主角炫彬和朴信惠的感情線，女主角朴信惠除了優雅大方的穿著打扮以外，劇情帶到朴信惠愛用的愛情致勝武器，就是完美秀髮，在劇中也不斷出現「呂Ryo滋養韌髮系列」。

「呂Ryo滋養韌髮系列」包含完整頭皮SPA的4步驟，在家就可以養成習慣為頭皮做好健康打底，從頭皮深層清潔液、洗髮精、護髮霜到頭皮精華液，再跟著朴信惠一起練習頭皮按摩，讓頭皮好好放鬆，順勢迎來劇中的愛情高潮。

(中時 )