台灣女子高球公開賽首日 旅日球星蔡佩穎68桿領先

2019年01月17日 20:55 中時電子報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

曾雅妮首日交出70桿，並列第4。（圖／中華高協提供）

旅日球星蔡佩穎今（17）日在台灣女子高球公開賽第1天發揮主場優勢，抓4鳥、無柏忌，以68桿領先群雌。韓國的金阿林、朴彩允以1桿之差並列第2，蜇伏已久的前世界球后曾雅妮，以70桿和其他4名韓國選手並列第4。

出身屏東的蔡佩穎在培訓時期便常進出高雄信誼球場，熟悉果嶺及球道，打來得心應手，再加上她與日籍桿弟默契佳，每個Birdie Chance都能掌握，尤在第9洞一次16碼的長推進洞最撼動人心！

2019年台灣女子高球公開賽17日在高雄信誼球場揭幕，比賽一度因大霧乍起而中斷25分鐘。泰國的瓦娜薩瑞在霧退後，於第13洞以5號鐵桿演出一桿進洞神技，獲賽會優質贊助廠商宇舶錶（HUBLOT）致贈價值新台幣40萬的限量掛式金牌計時錶，這款計時器不對外販售，象徵勝利與幸福。

打出標準桿72桿以內的29名選手中，韓隊佔17人，我國7人，泰國4人，奧地利1人，展現韓隊雄厚的團隊戰力。在與賽108人中，我國和韓國均為41人。

泰國選手瓦娜薩瑞在台灣女子高球公開賽第1回合第13洞打出一桿進洞。（圖／中華高協提供）

前世界球后曾雅妮表現正常，標準桿5桿的洞她都能2桿上果嶺，也有5博蒂演出，但2次柏忌，也曝露對果嶺的陌生。「這裡的果嶺下坡球很快，不好掌握，我甚至有一次距洞口1呎的球也沒推進。另外一次有機會抓老鷹，結果也失手。」

曾雅妮和兩大韓國主力球星吳知泫、崔慧珍同組，在相互較勁激勵下都有不俗演出。吳知泫與曾雅妮同為70桿，並列第4，崔慧珍打出平標準桿的72桿。

在美巡賽征戰的我國另一好手徐薇淩也受制於果嶺捉摸不定的降坡，錯失幾次抓鳥良機。她在賽後表示，最近剛換鐵桿及桿身，再加上果嶺的坡度和角度不好掌握，共發生3次失誤，最後只打出72桿平標準桿，並列第19。

尚未轉職業的我國青年好手盧昕妤，博蒂、柏忌各2，以72桿名列11位業餘選手之冠。

(中時電子報)