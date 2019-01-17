微風南山「小茶栽堂」推限定「法式特調」

2019年01月17日 22:19 工商 劉馥瑜

小茶栽堂「瑪黑之戀」法式特調，選用榮獲法國AVPA世界茶葉大賞的黑烏龍濃厚茶湯為基底，渾厚又香醇。（圖／業者提供）

小茶栽堂「罐裝冷泡茶」，將多款小茶自家100％自然栽培茶以冷泡方式保存，再裝入專屬的透明瓶內，兼具簡約與時尚的典雅設計。（圖／業者提供）

小茶栽堂微風南山店。（圖／業者提供）

近期國內零售業最被熱烈討論的，就是微風南山百貨開幕，以高達45％比重的餐飲區，成為消費者爭相朝聖美食的新目標！以茶飲及糕點聞名的台灣自然栽培茶品牌「小茶栽堂」，也搶進微風南山開店，並推出2款微風南山限定「法式特調」，挑戰消費者對茶飲的刻板印象！

據業者介紹，小茶栽堂「瑪黑之戀」法式特調，是選用榮獲法國AVPA世界茶葉大賞的黑烏龍濃厚茶湯為基底，於香緹鮮奶油內添加入北海道乳酪與茶粉，最後再灑上可可粉與脆片，渾厚又香醇；另一款「春天巴黎」法式特調，則是將有機金萱茶葉以一分焙火精製而成，茶葉本身帶有淡雅的牛奶香氣，上頭搭配香醇綿密的法式香緹鮮奶油，宛如置身於春日巴黎街頭的浪漫清新。

業者指出，兩款微風南山限定的「法式特調」，以俏皮的杯子甜點為開發概念，原料上採用小茶獨家自然栽培茶，入口可感受到滑順口感與回甘茶香。同時，該門市也同步販售多款「純茶手沖」與「罐裝冷泡茶」，讓民眾一次感受到自然栽培茶的迷人風味。

此外，伴隨微風南山百貨的開幕，小茶栽堂也於1月14日推出全新「夢幻達克瓦茲系列」，以期間限定與夢幻造型，上市短短3天已熱銷數百顆，引發民眾一波搶購熱潮，成為逛街拍照打卡的必備單品。.

業者表示，為歡慶小茶栽堂微風南山店開幕，小茶栽堂3家直營門市，包括大安創始店、中山店、永康旗艦店，也同步推出「VIP獨享優惠」、「FB打卡送好禮」、「輕巧盒買一送一」等多重好康優惠。詳請可至小茶栽堂官方粉絲團查詢相關資訊。

(工商 )