國台辦主任劉結一 允諾解決台商「五缺」問題

2019年01月17日 22:33 中時 李文輝

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）17日舉辦春節聯誼活動，為爭取有意「鮭魚返鄉」回心轉意，國台辦主任劉結一到場發言時，主動釋出善意，允諾解決台商在大陸面臨的「五缺」問題；同時強調：「一國兩制就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度。」

台企聯新春聯誼，總會長王屏生、榮譽會長郭山輝與各省市台協會長出席。國台辦部由劉結一率領分管經濟、交流的副主任裴金佳、龍明彪與會。

劉結一在北京職工之家舉行的台企聯春節聯誼晚宴致詞時，重申中共總書記、大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》40周年重要講話，同時回應台灣各界近來諸多質疑的「一國兩制」相關事宜。

劉結一說：「大家都可以體會到，一國兩制就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度，這是體現對台胞的關心、關懷和關愛，而不是其他。」

劉結一強調：「廣大台灣同胞在實現更大的發展進程中，比如『五缺』之類的結構性瓶頸，如果廣大台胞能夠在偉大祖國廣闊的天地中，擘畫、實現他的發展，這些瓶頸都不會造成障礙」。

劉結一接著駁斥近來台灣極少數人的荒謬言論，「在統一大勢面前，他們絕不可能得逞」，完全是別有用心，企圖利用給兩岸同胞製造問題來謀利。

劉結一說，將持續貫徹習近平講話要求，繼續探索「兩制」台灣方案，在堅持「九二共識」、反對台獨基礎下，各政黨、界別推薦代表性人士，就兩岸關係和民族未來，進行廣泛、深入的民主協商。

(中時 )