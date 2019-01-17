雲頂郵輪集團2019年「探索夢號」、「世界夢號」4大包船航次出航

2019年01月17日 22:14 中時 徐力剛

甲板上「水上滑梯樂園」設有6條滑水道，讓旅客大呼過癮。（圖片提供／雲頂郵輪）

「義大利披薩餐廳」提供美味現做料理，滿足饕客味蕾。（圖片提供／雲頂郵輪）

「抹茶坊」供應日式抹茶甜點，深受甜點控喜愛。（圖片提供／雲頂郵輪）

ThePalace皇宮配備「歐式管家」服務，旅客可盡情享受美好假期。（徐力剛攝）

亞洲郵輪市場蓬勃發展，2018年台灣國際郵輪旅客突破120萬人次大關，雲頂郵輪集團今年將派出旗下「探索夢號」和「世界夢號」2艘郵輪，以基隆為母港出航，4大航次遨遊蔚藍大海。

星夢郵輪「探索夢號」前身為麗星郵輪-處女星號，此次耗資5600萬美金，約台幣17億重新改裝，今年推出3個包船航程，出航日期分別為3月29日、3月31日及4月3日，以基隆為母港出航，航程遍佈石垣島、沖繩及鹿兒島等，屬於精緻型郵輪的探索夢號，總排水量75338噸，全船客房數928間，載客量可達1856人。

星夢郵輪聚焦5大吸睛亮點，包括海上探險體驗、豐富娛樂設施、美食醇酒、水晶生活體驗及郵輪表演秀等，滿足不同年齡層旅客需求。「水上滑梯樂園」配備6條滑水道，旅客從高處呼嘯而下，體驗海風穿越身軀快感;「海上繩索場」設置35米裝置，享受迎面來速度感。餐飲部份，船上提供「戶外火鍋」服務，旅客邊享受大海壯闊景致，邊大啖美味鍋物料理，視、味覺雙重享受一次滿足;喜愛海鮮饕客，可前往「海珍舫」享用新鮮料理，主廚現場烹調各式生鮮食材，滿足饕客飢腸轆轆味蕾。

針對喜愛異國料理旅客，探索夢號特有「義大利披薩餐廳」，融合義國及日式風味餐點，帶給玩家全新餐食體驗;品嘗珍饈美饌後，不可錯過「甜品匯」和「抹茶坊」兩大園區，提供精緻蛋糕甜點及特色抹茶甜品。

另艘旗艦級郵輪「世界夢號」也將開設首個以台灣為母港航次，7月8日從基隆港出航，前往日本那霸、石垣島展開4天3夜假期。

德國製造的「世界夢號」排水量達15萬噸，針對重視隱私賓客，船上「ThePalace皇宮」貴賓專屬區域，以船中船為設計理念，提供更加豐富餐飲及娛樂活動，如配備歐式管家服務、所有航程均提供升級版海鮮自助大餐、棕櫚閣船長歡迎派對、訂置ConnoisseursCircle益智活動，及為孩童設計的小小夢想家活動。

(中時 )