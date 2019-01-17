無酬代言高雄 憲哥霸氣接下觀光大使

2019年01月17日 21:20 中時 蕭雅玲 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

吳宗憲開心代言高雄當觀光大使。

吳宗憲（憲哥）日前進棚錄影曾向高雄市長韓國瑜喊話，希望能找他代言高雄觀光，觀光局長潘恆旭今（17日）也證實，16日有打電話給憲哥，邀他當5月的觀光大使，憲哥坦言，這回受邀當觀光大使只是小事，「能為高雄繁榮盡小小責任，就覺得萬分榮耀了」，他也擔心時間上的壓力過大，沒法把事情做好。才決定以實質行動力振興高雄，投資的海豚吸塵器副業，打算3月在高雄開分公司，並提供500個就業職缺。

他表示，原本計畫把台中以南的銷售中心設在台南，最後跟股東開會後才決定落腳高雄，之所以會選擇高雄，「是因為高雄是台灣最著名的城市，而且有一個奮力向前衝的韓國瑜市長，而且高雄的子弟特別的刻苦耐勞，應該給他們更多的機會。」他也說，這一次招募員工主要是針對海豚吸塵器，「若能夠找到更多的人馬，我們也會讓他們來推動我公司相關的商品！」

對於白冰冰無酬接下高雄觀光大使，MV卻接連惹出風波，先前錄影時被問到是否願意無酬代言高雄？當時他還曾開玩笑回「我是收支票」，沒想到高雄市觀光局長潘恆旭表明，憲哥代言市府「一毛都不付」，原以為憲哥在無酬情況下雙方合作無望，卻沒想到他在接獲電話當下，豪氣答應接下觀光大使。

(中時 )