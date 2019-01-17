家暴頻傳婦女救援基金會籲政府預防及後續復原

友善列印
中時

近日連續發生「肉圓沒加辣狠父暴打妻兒」、「未成年媽疑似虐死女嬰」等家暴案件，義憤填膺的民眾也不約而同以包圍民宅和警局的方式，試圖透過教訓施暴者來為受害者討公道。投入家暴服務防治工作已超過20年的婦女救援基金會認為，「以暴制暴」絕非伸張正義的的正確手段，如何從政府、社區到個人，全面加強暴力預防工作，並為受暴者建立一個友善支持的環境，才是防治家暴案件的有效方式。

婦女救援基金會呼籲，政府應多投注資源在家暴前端預防及後端長期復原，當前婦幼保護工作聚焦在家暴事件發生後緊急人身安全與危機處理，但相較於事後的救援，事先防範於未然更加重要，建議政府相關部門從加強暴力預防教育著手，透過社區、學校等多方管道進行宣導，讓反暴力運動成為全民共識。

以婚暴婦女為例，目前政府只能提供個案3到6個月「救急」性質的短期服務，政府應投注更多資源在受害者創傷復原與生活重建的長期工作。

另外，家暴或兒虐事件發生後，社會大眾對加害人肉搜甚至動用私刑，不但無助於制止家暴，反而可能對受害者造成另一種困擾與傷害。伸張正義應有方法與步驟，與其事後群情激憤採取激烈手段，不如從日常生活做起，在暴力事件發生前提早察覺加以制止。

婦援會近年來推動「友善路人甲」行動，提出「關心，讓暴力喊停」的口號，就是鼓勵民眾多關心周遭的人事物，遇到疑似暴力徵兆或暴力狀況發生時，不冷漠亦不盲動，而是運用「直接關心」、「轉移注意」與「尋求支援」等三種策略，想辦法安全介入制止暴力。唯有人人都成為「友善路人甲」，有能力與意願提供協助，才能成為受害人安全有力的保護傘。同時媒體報導應遵守自律原則，除了保護受害著的權益，不應鼓吹使用暴力。

(中時 )

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